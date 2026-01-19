;

VIDEO. Mujer desnuda en la vía pública desató incidentes en Antofagasta: molestó a un peatón y “peleó” contra una micro

​El hecho ocurrió frente al Mercado Central de la capital regional y se viralizó en redes sociales.

ADN Radio

Mujer desnuda en la vía pública desató incidentes en Antofagasta: molestó a un peatón y “peleó” contra una micro

Un episodio fuera de lo común llamó la atención el pasado domingo por la tarde en pleno centro de Antofagasta: una mujer completamente desnuda desplazándose por la vía pública, protagonizando una serie de situaciones con comerciantes y peatones.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que la mujer increpó a locatarios, lanzó bolsas de basura y mantuvo conductas agresivas verbales y físicas, además de un contacto directo con un transeúnte, a quien empujó mientras cruzaba la calle.

En los registros se observa cómo la mujer realiza de manera reiterada gestos obscenos a transeúntes que circulaban por el Mercado Central, ubicado en la calle José Santos Ossa.

Posteriormente, las emprende contra un microbús del transporte público, lanzando una bolsa de basura contra el vehículo. Este hecho ocurrió frente al Parque Brasil, a unos 800 metros del punto inicial, lo que implica que caminó cerca de 11 minutos.

Según información de Radio ADN, personal de Carabineros asistió a la mujer y la trasladó a un centro asistencial de la zona, donde fue atendida, mientras se buscaban a familiares para informarles lo sucedido.

