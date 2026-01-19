La advertencia del Presidente Boric tras ataque a Bomberos en Angol durante combate de incendios
El Mandatario condenó el ataque a un carro de Bomberos en Angol y anunció presencia de Carabineros y Fuerzas Armadas.
El Presidente Gabriel Boric condenó duramente el ataque contra un carro de Bomberos en Angol, ocurrido mientras voluntarios combatían los incendios forestales que afectan a la zona sur del país, y anunció medidas de seguridad inmediatas para resguardar a los equipos de emergencia.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el Mandatario calificó el hecho como “miserable”, luego de que un grupo de delincuentes apedreara un carro bomberil que se encontraba trabajando en la contención de las llamas.
“En Angol un grupo de delincuentes apedreó un carro de bomberos que estaba combatiendo incendios. Miserables”, escribió el Presidente.
Refuerzo de seguridad y posibles restricciones de movimiento
En su publicación, Boric informó que el Gobierno dispuso la presencia de Control de Orden Público (COP) de Carabineros y de las Fuerzas Armadas en el sector, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes enfrentan la emergencia.
Además, advirtió que el Jefe de la Defensa Nacional (JEDENA) cuenta con todas las atribuciones legales para decretar restricciones a la libertad de movimiento, en aquellos puntos donde se evalúe que la situación lo amerita.
Revisa también
“El JEDENA tiene toda la facultad de decretar restricciones a la libertad de movimiento donde evalúe que corresponda”, señaló el Mandatario.
Condena transversal a ataques durante emergencias
El ataque generó una fuerte reacción pública, en un contexto marcado por incendios forestales de alta intensidad que afectan a varias regiones del país.
Desde el Gobierno han reiterado que agredir a equipos de emergencia constituye un delito grave, especialmente durante estados de excepción o catástrofe.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.