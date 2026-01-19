Fútbol y religión: estudio revela los programas favoritos de la televisión chilena en 2025

Un nuevo estudio de Kantar IBOPE Media reveló las preferencias televisivas de los chilenos en 2025. El Mundial Sub 20 lideró la lista.

La televisión en 2025 en Chile estuvo marcado por los grandes eventos internacionales, según el nuevo estudio de Kantar IBOPE Media reveló las emisiones más vistas de la televisión chilena.

De acuerdo a los datos entregados, el Mundial Sub 20, transmitido por la señal de Chilevisión fue el programa con mayor audiencia promedio del periodo recién mencionado. El torneo de fútbol promedió un rating de 957 mil personas.

En la segunda mayor preferencia de los chilenos se encuentra la final del Miss Universo 2025, transmitido por Canal 13, con un promedio de 949 mil personas. Por último, se encuentra la emisión de la película Jesús de Nazaret en TVN con 933 mil espectadores.

¿Cuáles son las emisiones más vistas en el 2025?

En más detalle, el estudio de Kantar IBOPE Media reveló que el partido entre Chile y Argentina, correspondiente a las Eliminatorias al Mundial 2026 fue el programa más visto del año con un rating de 2,5 millones de personas.

“Los resultados del sistema Cross Media muestran con claridad que, cuando se trata de eventos relevantes y contenidos en vivo, la televisión abierta sigue siendo un espacio insustituible para conectar audiencias en tiempo real”, explicó Ignacio Mirchak, Country Leader Chile de Kantar IBOPE Media

Revisa lo más visto por canal en el 2025