Fútbol y religión: estudio revela los programas favoritos de la televisión chilena en 2025
Un nuevo estudio de Kantar IBOPE Media reveló las preferencias televisivas de los chilenos en 2025. El Mundial Sub 20 lideró la lista.
La televisión en 2025 en Chile estuvo marcado por los grandes eventos internacionales, según el nuevo estudio de Kantar IBOPE Media reveló las emisiones más vistas de la televisión chilena.
De acuerdo a los datos entregados, el Mundial Sub 20, transmitido por la señal de Chilevisión fue el programa con mayor audiencia promedio del periodo recién mencionado. El torneo de fútbol promedió un rating de 957 mil personas.
En la segunda mayor preferencia de los chilenos se encuentra la final del Miss Universo 2025, transmitido por Canal 13, con un promedio de 949 mil personas. Por último, se encuentra la emisión de la película Jesús de Nazaret en TVN con 933 mil espectadores.
¿Cuáles son las emisiones más vistas en el 2025?
En más detalle, el estudio de Kantar IBOPE Media reveló que el partido entre Chile y Argentina, correspondiente a las Eliminatorias al Mundial 2026 fue el programa más visto del año con un rating de 2,5 millones de personas.
“Los resultados del sistema Cross Media muestran con claridad que, cuando se trata de eventos relevantes y contenidos en vivo, la televisión abierta sigue siendo un espacio insustituible para conectar audiencias en tiempo real”, explicó Ignacio Mirchak, Country Leader Chile de Kantar IBOPE Media
Revisa lo más visto por canal en el 2025
- TVN: Sobresalió con Jesús de Nazareth (933 mil), la Copa América Femenina CONMEBOL (724 mil) y la Parada Militar (656 mil), reforzando su perfil de eventos país.
- Mega: Destacó con Clasificatorias 2026 (841 mil), Mega Elecciones 2025 (807 mil) y producciones de ficción como Los Casablanca (753 mil) y Aguas de Oro (668 mil).
- Chilevisión: Lideró el ranking con el Mundial Sub 20 (957 mil), seguido por Fútbol Amistoso Internacional (812 mil) y Clasificatorias 2026 (708 mil). CHV Noticias Central también se ubicó dentro del top 10 anual con 508 mil personas promedio.
- Canal 13: Logró altos registros con la final de Miss Universo (949 mil), el Debate Presidencial (665 mil) y Socios por Chile (627 mil).
- TV+: Consolidó su nicho con Tal Cual como su programa más visto, con un rating de 49 mil personas promedio.
