TVN sorprende con cambio radical en su programación de la mañana: Amaro Gómez-Pablos tendrá importante rol

Ante la crisis que enfrenta, el canal estatal decidió apostar por un nuevo contenido.

Alejandro Basulto

A partir del sábado 3 de enero de 2026, Televisión Nacional de Chile (TVN) inicia el año con un giro total en su programación matinal.

A partir del sábado 3 de enero de 2026, Televisión Nacional de Chile (TVN) inicia el año con un giro total en su programación matinal. Y es que la señal pública estrenará la franja “Chilenos de norte a sur”.

Esta sección estará compuesta por tres producciones que destacan sostenibilidad, inclusión y solidaridad, conectando a la audiencia con historias que recorren Chile y Latinoamérica.

Chile País Circular

A las 08:30 horas comienza el primer bloque con Chile País Circular, conducido por Jennifer Boldt. Esta serie recorre todas las regiones para visibilizar conflictos medioambientales y soluciones innovadoras.

Desde la contaminación marina en Arica y Parinacota, los vertederos textiles en Tarapacá y la escasez hídrica en Antofagasta, hasta la erosión en O’Higgins y la amenaza a los bosques milenarios en La Araucanía, cada capítulo muestra cómo comunidades y empresas enfrentan desafíos.

Chilenos que cambian el mundo

Luego, a las 09:15 horas, llega Chilenos que cambian el mundo, liderado por Amaro Gómez-Pablos. El periodista viaja por distintos países para mostrar historias de chilenos que transforman vidas.

Entre los relatos, destacan iniciativas en Kenia contra la pobreza y en Purma Marca, Argentina, donde facilitadores culturales apoyan la justicia local. “Una serie que demuestra que la esperanza y la cooperación no conocen límites geográficos”, señalaron desde la señal televisiva.

Extraordinarias

Finalmente, a las 09:45 horas, se estrena Extraordinarias, dirigida por Guillermo Helo y producida por Susana Espinoza. Conducida por Paulina Bravo, la serie presenta historias de mujeres latinoamericanas con discapacidad que rompen estereotipos en ámbitos como educación, trabajo y participación política.

“Entre las protagonistas: una emprendedora con síndrome de Down que triunfa en la gastronomía, una abogada y modelo mexicana que redefine los estándares de belleza, y una periodista argentina ciega que construyó una vida plena como profesional y madre”, comunicaron desde TVN.

El domingo esta apuesta por la cultura también se tomará la tarde

El domingo, la programación continúa con Chile Conectado desde las 15:30 horas, con Simón Oliveros y María Luisa Godoy recorriendo el país para mostrar su diversidad y tradiciones.

Más tarde, a las 20:00 horas, se emite Chile Conectado con el Mundo: China, donde Eduardo Fuentes explora conexiones culturales y sociales en una travesía por el gigante asiático.

