CMF otorga luz verde definitiva: este será el primer “neobanco” de Chile

Tras completar el proceso de licenciamiento, la entidad perteneciente al Grupo Credicorp dispone de un plazo máximo de un año para iniciar sus operaciones bancarias.

Mario Vergara

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció oficialmente que Tenpo Bank Chile ha recibido la autorización de funcionamiento, tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos normativos vigentes. Con este paso, se cierra exitosamente el proceso de licenciamiento de la entidad, acreditando que la institución está preparada para desarrollar su giro bancario y convertirse en el primer neobanco (banco 100% digital) de Chile.

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Bancos, Tenpo Bank Chile cuenta ahora con un plazo máximo de un año para iniciar sus actividades formales en el mercado. Esta nueva entidad forma parte del Grupo Credicorp, holding financiero peruano que administra activos en Chile, Perú y Colombia, y que entró al mercado nacional en 2012.

Una historia de evolución acelerada

El camino de Tenpo comenzó en 2019, cuando Krealo (brazo de capital de riesgo de Credicorp) adquirió por US$19 millones el área de negocios digitales de Multicaja. Desde entonces, la firma ha superado diversas etapas regulatorias:

  • Enero 2020: Recibieron la autorización de la CMF para funcionar exclusivamente como emisor de tarjetas de prepago.
  • Julio 2020: Lanzamiento comercial bajo la marca Tenpo, alcanzando cerca de un millón de tarjetas emitidas en solo dos años.
  • Diciembre 2022: Cambio de razón social a Tenpo Payments S.A., reflejando su ambición de expandir sus servicios más allá del prepago.
  • Julio 2023: Obtuvieron el visto bueno para ofrecer tarjetas de crédito, realizando su lanzamiento oficial en septiembre de ese año.

El salto al modelo bancario

El nombre de la marca, que juega con el modismo chileno “ten po” y el concepto musical de “tempo”, ha estado acompañado de una agresiva campaña comunicacional bajo el eslogan “Tenpo con N de Neobanco”. En febrero de 2025, la CMF ya había autorizado su existencia y aprobado sus estatutos, dejando el camino despejado para esta acreditación final de funcionamiento obtenida ahora.

Con esta autorización, Tenpo Bank Chile se prepara para competir directamente con la banca tradicional desde una plataforma nativa digital, buscando capturar a un público que demanda mayor agilidad y menores barreras de entrada en los servicios financieros.

