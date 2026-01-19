Bombero chileno en Nueva York se ofrece a donar su equipamiento, pero enfrenta trabas para enviarlo / Monty Rakusen

Óscar Correa, bombero chileno radicado en EE.UU., vive lejos de nuestro país, pero las llamas que queman ciudades enteras en nuestro país lo tienen conmovido.

Ante eso, ofreció enviar equipamiento especializado para el combate de los incendios forestales que aquejan al país, poniendo a disposición ropa ignífuga, cascos, botas y tecnología de detección de altas temperaturas.

“Pertenezco a una compañía en el estado de Connecticut, y me he dedicado a reunir implementos como cascos y botas”, explicó Correa en conversación con ADN.cl.

Entre los insumos que mantiene disponibles se encuentran equipos especializados. “En este momento tengo un tanque de agua para incendios forestales; no es grande, pero es bien útil. También tengo termocámaras para detectar altas temperaturas”, detalló.

Sin embargo, el principal obstáculo para donarlos es el financiamiento para el traslado. Por ello, el bombero trabaja junto a la fundación Cuenta Conmigo, la cual colabora en la recaudación de fondos.

El costo del envío marítimo es la principal traba. “Lo que nos cobra la naviera bordea los 4.000 dólares. No puedo seguir consiguiendo equipamiento si no tengo el medio para enviarlo. Me siento impotente al mirar la televisión, teniendo las cosas guardadas aquí”, lamentó.

La transferencia puede hacerse a la siguiente cuenta:

TD Bank, dirección: 3 A Pickwick Plz, Greenwich, Connecticut, 06830.

Destinatario: Fundación Count on Me INC.

Cta cheque: 4264039847

Email: fundacioncountonme@gmail.com

Número SWIFT: NRTHUSS33XXX