Esta es la comuna que concentra el mayor número de fallecidos tras los incendios que afectan a la región del Biobío

En medio de una emergencia que aún no da tregua, los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble han dejado hasta ahora 19 personas fallecidas, concentrándose la mayoría de las víctimas en la comuna de Penco, particularmente en el sector de Lirquén.

En solo horas, el fuego consumió cerca de 25 mil hectáreas, mientras persisten focos activos, lo que mantiene en alerta a las autoridades. Desde el Gobierno advirtieron que el impacto humano podría ser mayor.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que “el número de personas afectadas en las estadísticas oficiales va a aumentar en los próximos días, como resultado del catastro que se puede llevar adelante una vez que se proceda al control del incendio”.

Están siendo identificados

El escenario ha obligado a activar un complejo proceso de identificación de las víctimas. Durante la mañana de este lunes se instaló una Unidad de Atención a Víctimas y Testigos en el Servicio Médico Legal, instancia clave para la entrega de cuerpos y la toma de muestras de ADN.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, explicó que “todos los fallecidos están siendo sometidos a un proceso de identificación” y recalcó que “no vamos a entregar identidades mientras no se complete el proceso con los familiares”.

Aunque los nombres oficiales se mantienen bajo reserva, algunos decesos ya se han conocido por confirmación de familiares o instituciones.

Algunos de los afectados

Entre ellos, el de Lorenzo Lara, funcionario de un Cesfam de Tomé, y el del futbolista Álvaro Aroca, quien murió junto a su madre en Penco. A nivel local, el alcalde confirmó además el fallecimiento de una persona adulta y una niña.

En redes sociales, Matías Arriagada relató el momento en que se enteró de la muerte de su padre: “Me acabo de enterar que mi papá falleció en el incendio (…) falleció acostadito con mi perrita”.

Según autoridades locales, cerca de un 80% del área urbana de Lirquén resultó dañada. La localidad portuaria, de unos 20 mil habitantes, enfrenta ahora no solo la destrucción material, sino también un duelo colectivo mientras continúa la emergencia.