Noche bajo restricción: Ñuble y Biobío tendrán toque de queda por devastadores incendios forestales

Las autoridades confirmaron la implementación de un toque de queda en las regiones de Ñuble y Biobío como parte de las medidas adoptadas ante la gravedad de los incendios forestales que afectan a distintas comunas de la zona centro-sur del país.

De acuerdo a lo corroborado por Radio ADN, la decisión se adoptó tras reuniones de coordinación entre Senapred y autoridades de las regiones afectadas realizadas durante la mañana en Santiago.

Si bien la medida ya está definida, los horarios específicos del toque de queda aún deben ser informados oficialmente en las próximas horas.

El anuncio se da en medio de un escenario crítico, con múltiples focos simultáneos de incendios en comunas como Penco, Concepción y Florida, lo que ha obligado a reforzar el despliegue de recursos y las restricciones de movilidad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad de la población.

Se indicó que las decisiones específicas sobre el horario y las zonas donde se aplicará el toque de queda serán definidas por el Jefe de la Defensa Nacional, en base a la evaluación diaria del avance de los incendios y las condiciones de seguridad.

El Gobierno reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar estas medidas extraordinarias, subrayando que su único fin es proteger vidas humanas, facilitar el control del fuego y evitar que la tragedia se siga profundizando.

En desarrollo.