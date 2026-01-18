;

Jugador de ‘La U’ perdió su hogar por los incendios en la región del Biobío: compañeros piden ayuda en redes sociales

El futbolista se había mudado recientemente tras ser enviado a préstamo a un nuevo club.

José Campillay

Las últimas horas en Chile han estado marcadas por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, encendiendo todas las alertas y generando estragos.

Con el pasar de las horas se van tomando diversas medidas por parte de las autoridades para combatir la emergencia e intentar llegar en auxilio de la población que se ha visto fuertemente afectada.

En medio de la catástrofe declarada en la zona, recientemente se dio a conocer que un joven futbolista, que hasta hace poco jugaba en Universidad de Chile, se vio damnificado.

Se trata de Franco Cáceres, mediocampista de 18 años recientemente cedido a préstamo a Deportes Concepción como interesante nombre de las proyecciones azules.

El jugador perdió su hogar producto del avance del fuego que sigue consumiendo viviendas y parte considerable de diversos pueblos.

Según dio a conocer el medio partidario La Magia Azul, Cáceres se había mudado recientemente a Penco para comenzar su nueva etapa profesional con el ‘León de Collao’.

Como era de esperarse, la situación ha sacudido a la comunidad futbolera, especialmente a sus compañeros, tanto de ‘La U’ como en los lilas.

Salvador Negrete, excompañero azul, compartió la noticia en redes sociales y está ayudando a la familia a solicitar apoyo: “Franco Cáceres, juvenil de Universidad de Chile recién traspasado a préstamo a Deportes Concepción, sufrió la pérdida de su domicilio debido al incendio en Penco. Cualquier ayuda sirve. Por favor difundir”.

Así, diversos jugadores han compartido el post con los datos bancarios del afectado y su cercanos para donaciones directas, movilizando a la hinchada en medio de la tragedia.​

