Investigan homicidio tras hallazgo de cuerpo con impactos balísticos en La Pintana

Santiago

Un homicidio quedó al descubierto durante la madrugada de este domingo en la comuna de La Pintana, luego del hallazgo del cuerpo de un hombre adulto que presentaba múltiples impactos balísticos.

Hasta el sitio del suceso se trasladó personal de la Policía de Investigaciones de Chile, junto a equipos especializados de la Brigada de Homicidios Sur, el Laboratorio de Criminalística Central y el Departamento de Medicina Criminal. El procedimiento se desarrolló específicamente en el pasaje Judas Tadeo.

De acuerdo con los primeros peritajes realizados en el lugar, la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, quien presentaba lesiones compatibles con la intervención de terceros. El examen médico criminalista permitió establecer que el deceso fue provocado por el uso de armas de fuego.

El subcomisario Wilson Labra Maldonado indicó que las diligencias continúan en desarrollo y se realizan de manera coordinada con el Equipo ECOH Fiscalía RM, con el objetivo de analizar la evidencia levantada, reconstruir la dinámica del crimen y avanzar en la identificación de los responsables.

Desde la PDI señalaron que se mantienen diversas líneas investigativas abiertas, mientras se recopilan nuevos antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias del violento hecho ocurrido en la zona sur de la capital.