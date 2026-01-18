;

Investigan homicidio tras hallazgo de cuerpo con impactos balísticos en La Pintana

El hecho ocurrió durante la madrugada y es indagado por la PDI en coordinación con el Equipo ECOH de la Fiscalía.

Verónica Villalobos

Investigan homicidio tras hallazgo de cuerpo con impactos balísticos en La Pintana

Santiago

Un homicidio quedó al descubierto durante la madrugada de este domingo en la comuna de La Pintana, luego del hallazgo del cuerpo de un hombre adulto que presentaba múltiples impactos balísticos.

Hasta el sitio del suceso se trasladó personal de la Policía de Investigaciones de Chile, junto a equipos especializados de la Brigada de Homicidios Sur, el Laboratorio de Criminalística Central y el Departamento de Medicina Criminal. El procedimiento se desarrolló específicamente en el pasaje Judas Tadeo.

De acuerdo con los primeros peritajes realizados en el lugar, la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, quien presentaba lesiones compatibles con la intervención de terceros. El examen médico criminalista permitió establecer que el deceso fue provocado por el uso de armas de fuego.

Revisa también

ADN

El subcomisario Wilson Labra Maldonado indicó que las diligencias continúan en desarrollo y se realizan de manera coordinada con el Equipo ECOH Fiscalía RM, con el objetivo de analizar la evidencia levantada, reconstruir la dinámica del crimen y avanzar en la identificación de los responsables.

Desde la PDI señalaron que se mantienen diversas líneas investigativas abiertas, mientras se recopilan nuevos antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias del violento hecho ocurrido en la zona sur de la capital.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad