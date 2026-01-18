Cecilia Bolocco despide a su madre con emotivo mensaje en redes sociales

Un fin de semana marcado por el dolor vive la familia Bolocco tras la muerte de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia Bolocco y Diana Bolocco, quien falleció el sábado 17 de enero luego de una prolongada lucha contra el cáncer.

Durante la jornada de este domingo, Cecilia Bolocco recurrió a sus redes sociales para rendir un homenaje a su madre, compartiendo imágenes de su juventud acompañadas de un mensaje cargado de emoción.

En su publicación, expresó “Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte” y agregó “Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza”.

En el mismo texto, la figura televisiva destacó la vocación de servicio que marcó la vida de su madre al señalar “Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil”. El mensaje concluyó con palabras de profundo afecto “Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”.

La publicación generó una inmediata reacción en redes , donde diversas figuras del espectáculo expresaron su pesar y enviaron mensajes de apoyo a Cecilia Bolocco.

Entre quienes manifestaron públicamente sus condolencias se encuentran Francisca Merino, Karen Doggenweiler, Pedro Engel, Francisco Saavedra, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, entre otros rostros de la televisión nacional.