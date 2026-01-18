;

Cecilia Bolocco despide a su madre con emotivo mensaje en redes sociales

La ex Miss Universo dedicó sentidas palabras a Rose Marie Fonck, fallecida este fin de semana a los 90 años, recibiendo múltiples muestras de apoyo del mundo del espectáculo.

Verónica Villalobos

Un fin de semana marcado por el dolor vive la familia Bolocco tras la muerte de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia Bolocco y Diana Bolocco, quien falleció el sábado 17 de enero luego de una prolongada lucha contra el cáncer.

Durante la jornada de este domingo, Cecilia Bolocco recurrió a sus redes sociales para rendir un homenaje a su madre, compartiendo imágenes de su juventud acompañadas de un mensaje cargado de emoción.

En su publicación, expresó “Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte” y agregó “Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza”.

En el mismo texto, la figura televisiva destacó la vocación de servicio que marcó la vida de su madre al señalar “Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil”. El mensaje concluyó con palabras de profundo afecto “Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”.

La publicación generó una inmediata reacción en redes , donde diversas figuras del espectáculo expresaron su pesar y enviaron mensajes de apoyo a Cecilia Bolocco.

Entre quienes manifestaron públicamente sus condolencias se encuentran Francisca Merino, Karen Doggenweiler, Pedro Engel, Francisco Saavedra, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, entre otros rostros de la televisión nacional.

