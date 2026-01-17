;

Muere a los 90 años Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco

La noticia fue confirmada durante la madrugada de este sábado por Diana Bolocco, quien compartió una emotiva imagen en redes sociales para despedir a su madre.

Verónica Villalobos

Muere a los 90 años Rose Marie Fonck, madre de Cecilia y Diana Bolocco

Santiago

Este sábado 17 de enero se informó el fallecimiento de Rose Marie Fonck, madre de Cecilia Bolocco y Diana Bolocco, a los 90 años, tras enfrentar un complejo estado de salud que mantenía en alerta a su entorno más cercano.

En los días previos ya se había evidenciado la preocupación familiar, luego de que trascendieran imágenes de Cecilia Bolocco acompañada por su esposo, Pepo Daire, en un recinto asistencial de la capital. Según reportes, la situación médica de su madre se había agravado, considerando además que había enfrentado en tres ocasiones el cáncer de mama.

En paralelo, Diana Bolocco se ausentó esta semana del programa “Fiebre de Baile”, siendo reemplazada temporalmente por Emilia Daiber. Desde Chilevisión indicaron que la ausencia respondió a motivos personales no programados.

La confirmación oficial llegó a través de Instagram, donde Diana Bolocco compartió una imagen íntima acompañada del mensaje: “Vuela alto mamita adorada”. La publicación generó una inmediata respuesta de apoyo de colegas y figuras del espectáculo, entre ellos Luis Jara, Priscilla Vargas, Leonor Varela y Eduardo de la Iglesia, quienes expresaron públicamente sus condolencias a la familia.

