;

Sitios de interés y evidencias en análisis forense: Fiscalía actualiza avances en la búsqueda de cuerpo de Julia Chuñil

Las diligencias se concentran en el predio donde ocurrió el homicidio, un terreno extenso y de difícil acceso que mantiene en alerta a los investigadores.

Nelson Quiroz

Matías Gallegos

Sitios de interés y evidencias en análisis forense: Fiscalía actualiza avances en la búsqueda de cuerpo de Julia Chuñil

Sitios de interés y evidencias en análisis forense: Fiscalía actualiza avances en la búsqueda de cuerpo de Julia Chuñil

01:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Fiscalía de Los Ríos entregó este sábado una nueva actualización sobre la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil Catricura, en el marco de la investigación por su homicidio, diligencias que ya completan cuatro jornadas consecutivas en el predio donde residía la dirigente mapuche, en la comuna de Máfil.

Durante esta jornada, equipos especializados de Carabineros continuaron con pericias intensivas en el terreno perteneciente a los hijos de la víctima, Javier y Jeannette Troncoso Chuñil, ambos imputados en la causa junto a Pablo San Martín Chuñil.

ADN

Si bien las autoridades evitaron confirmar o descartar hallazgos concretos, sí reconocieron la existencia de sitios de interés y evidencias que están siendo sometidas a análisis forense, cuyos resultados serán clave para determinar si guardan relación con el crimen ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2024.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, explicó que desde el momento de las detenciones se instaló un equipo exclusivo en el lugar, con el objetivo de levantar evidencia relevante y, principalmente, dar con el paradero del cuerpo de Julia Chuñil. En el operativo participan funcionarios del SEBV y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quienes han retirado diversos elementos para su peritaje.

Respecto a las bolsas trasladadas por personal policial, la persecutora señaló que, por el éxito de la investigación, no es posible detallar su contenido en esta etapa. No obstante, recalcó que el trabajo ha sido planificado, continuo y aún no concluye, por lo que eventuales resultados serán informados oportunamente.

Esquivel también subrayó la **complejidad del área rastreada**, señalando que se trata de una zona extensa, con construcciones, vegetación densa y características geográficas que dificultan las labores de búsqueda. La Fiscalía sostiene que logró establecer que el homicidio ocurrió en ese predio, aunque el principal desafío sigue siendo la localización del cuerpo.

En paralelo, la causa avanza en sede judicial: Javier Troncoso permanece en prisión preventiva como presunto autor material del parricidio, mientras que Pablo San Martín y Jeannette Troncoso cumplen arresto domiciliario total en calidad de cómplices. La investigación se mantiene bajo reserva y en pleno desarrollo.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad