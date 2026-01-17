Sitios de interés y evidencias en análisis forense: Fiscalía actualiza avances en la búsqueda de cuerpo de Julia Chuñil

La Fiscalía de Los Ríos entregó este sábado una nueva actualización sobre la búsqueda del cuerpo de Julia Chuñil Catricura, en el marco de la investigación por su homicidio, diligencias que ya completan cuatro jornadas consecutivas en el predio donde residía la dirigente mapuche, en la comuna de Máfil.

Durante esta jornada, equipos especializados de Carabineros continuaron con pericias intensivas en el terreno perteneciente a los hijos de la víctima, Javier y Jeannette Troncoso Chuñil, ambos imputados en la causa junto a Pablo San Martín Chuñil.

Si bien las autoridades evitaron confirmar o descartar hallazgos concretos, sí reconocieron la existencia de sitios de interés y evidencias que están siendo sometidas a análisis forense, cuyos resultados serán clave para determinar si guardan relación con el crimen ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2024.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, explicó que desde el momento de las detenciones se instaló un equipo exclusivo en el lugar, con el objetivo de levantar evidencia relevante y, principalmente, dar con el paradero del cuerpo de Julia Chuñil. En el operativo participan funcionarios del SEBV y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, quienes han retirado diversos elementos para su peritaje.

Respecto a las bolsas trasladadas por personal policial, la persecutora señaló que, por el éxito de la investigación, no es posible detallar su contenido en esta etapa. No obstante, recalcó que el trabajo ha sido planificado, continuo y aún no concluye, por lo que eventuales resultados serán informados oportunamente.

Esquivel también subrayó la **complejidad del área rastreada**, señalando que se trata de una zona extensa, con construcciones, vegetación densa y características geográficas que dificultan las labores de búsqueda. La Fiscalía sostiene que logró establecer que el homicidio ocurrió en ese predio, aunque el principal desafío sigue siendo la localización del cuerpo.

En paralelo, la causa avanza en sede judicial: Javier Troncoso permanece en prisión preventiva como presunto autor material del parricidio, mientras que Pablo San Martín y Jeannette Troncoso cumplen arresto domiciliario total en calidad de cómplices. La investigación se mantiene bajo reserva y en pleno desarrollo.