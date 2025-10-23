;

“Se va a juntar con...”: Pollo Castillo revela si se reunirá con Ibai en Chile al igual que con IShowSpeed

El comediante estuvo a cargo de la ruta del streamer afroamericano durante su visita a Santiago.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

El comediante y creador de contenido Benjamín “Pollo” Castillo se refirió a la próxima llegada del streamer español Ibai Llanos a Chile, quien arribará en noviembre para cumplir una agenda de actividades y colaboraciones con diversos creadores nacionales.

Cabe recordar que el influencer fue anfitrión del streamer estadounidense IShowSpeed durante su paso por Santiago, experiencia que se volvió viral.

Revisa también:

ADN

En esa ocasión, el creador chileno preparó un itinerario lleno de íconos y lugares populares, desde el portal Fernández Concha hasta encuentros con figuras como el Sensual Spiderman, Flaitiano, Daniella Chávez y el futbolista Arturo Vidal.

En entrevista con Página 7, el comediante chileno, al ser consultado sobre la posibilidad de reunirse con el español, explicó: “Difícil, yo creo, porque se va a juntar con los streamers. Los streamers vienen y se juntan más con los streamers, ahí yo creo que va a estar más el Shelao, Rakyz, Byking, lo cual está bacán”.

Pollo Castillo, conocido por sus sketches y transmisiones en vivo, agregó que “Obviamente en lo que yo pueda aportar, con datos del sur de la Patagonia, que sería el lugar más bacán si puedes llevar a una persona o hacer un sketch, feliz de poder hacerlo. Pero tampoco es algo que voy a buscar. Ojalá mi pille estando acá y no de viaje”.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad