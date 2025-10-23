“Se va a juntar con...”: Pollo Castillo revela si se reunirá con Ibai en Chile al igual que con IShowSpeed
El comediante estuvo a cargo de la ruta del streamer afroamericano durante su visita a Santiago.
El comediante y creador de contenido Benjamín “Pollo” Castillo se refirió a la próxima llegada del streamer español Ibai Llanos a Chile, quien arribará en noviembre para cumplir una agenda de actividades y colaboraciones con diversos creadores nacionales.
Cabe recordar que el influencer fue anfitrión del streamer estadounidense IShowSpeed durante su paso por Santiago, experiencia que se volvió viral.
En esa ocasión, el creador chileno preparó un itinerario lleno de íconos y lugares populares, desde el portal Fernández Concha hasta encuentros con figuras como el Sensual Spiderman, Flaitiano, Daniella Chávez y el futbolista Arturo Vidal.
En entrevista con Página 7, el comediante chileno, al ser consultado sobre la posibilidad de reunirse con el español, explicó: “Difícil, yo creo, porque se va a juntar con los streamers. Los streamers vienen y se juntan más con los streamers, ahí yo creo que va a estar más el Shelao, Rakyz, Byking, lo cual está bacán”.
Pollo Castillo, conocido por sus sketches y transmisiones en vivo, agregó que “Obviamente en lo que yo pueda aportar, con datos del sur de la Patagonia, que sería el lugar más bacán si puedes llevar a una persona o hacer un sketch, feliz de poder hacerlo. Pero tampoco es algo que voy a buscar. Ojalá mi pille estando acá y no de viaje”.
