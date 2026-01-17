Incendios forestales en Chile: solicitan evacuar diversos sectores en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar diversos sectores del sur de Chile producto de varios incendios forestales.

Región de Ñuble

Debido a los intensos trabajos y la amenaza que representan los siniestros en la región de Ñuble, el organismo solicitó evacuar los sectores de La Dehesa, en la comuna de Coihueco; Manque Sur, en la comuna de Quillón; y El Rosal, en la comuna de Pinto

#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector La Dehesa en la comuna de Coihueco, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



— SENAPRED (@Senapred) January 17, 2026

#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector Manque Sur en la comuna de Quillón, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



— SENAPRED (@Senapred) January 17, 2026

#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector El Rosal en la comuna de Pinto, Región de Ñuble.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



— SENAPRED (@Senapred) January 17, 2026

Región del Biobío

Mientras que en la región del Biobío, solicitó evacuar el sector El Durazno, en la comuna de Penco.

#SENAPREDInforma, por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector El Durazno en la comuna de Penco, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería SAE.



Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta.



— SENAPRED (@Senapred) January 17, 2026

Región de La Araucanía

Asimismo, el organismo ordenó evacuar el sector Salto el Caillín, en la comuna de Collipulli.