Incendios forestales en Chile: solicitan evacuar diversos sectores en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía
Desde Senapred llamaron a la población a actuar con calma y acatar las indicaciones, e hicieron hincapié en no olvidar a las mascotas.
Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar diversos sectores del sur de Chile producto de varios incendios forestales.
Región de Ñuble
Debido a los intensos trabajos y la amenaza que representan los siniestros en la región de Ñuble, el organismo solicitó evacuar los sectores de La Dehesa, en la comuna de Coihueco; Manque Sur, en la comuna de Quillón; y El Rosal, en la comuna de Pinto
Región del Biobío
Mientras que en la región del Biobío, solicitó evacuar el sector El Durazno, en la comuna de Penco.
Región de La Araucanía
Asimismo, el organismo ordenó evacuar el sector Salto el Caillín, en la comuna de Collipulli.
