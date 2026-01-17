;

Accidente de tránsito impidió que el esposo de María Luisa Godoy la acompañara en Olmué

La animadora explicó en plena transmisión del festival que su pareja sufrió un choque en carretera, lo que le impidió llegar hasta El Patagual.

Verónica Villalobos

Instagram

Instagram

Santiago

Un complejo momento personal vivió María Luisa Godoy durante el desarrollo del Festival del Huaso de Olmué 2026, luego de que su esposo, Ignacio Rivadeneira, sufriera un accidente automovilístico que le impidió acompañarla como estaba previsto.

Fue la propia conductora quien aclaró la situación durante las pausas de la transmisión en vivo, señalando que el hecho ocurrió en la carretera, cuando un bus que circulaba a alta velocidad provocó un choque por alcance que involucró a cinco vehículos, entre ellos el de su pareja.

Revisa también

ADN

Según relató, el impacto generó una situación de alta tensión, con activación de airbags y daños materiales, aunque afortunadamente no hubo consecuencias físicas graves para Rivadeneira. “Fue un tremendo accidente, pero gracias a Dios él está bien, no sufrió lesiones”, comentó la animadora ante el público.

Pese al susto, María Luisa Godoy continuó con normalidad su labor en el escenario de El Patagual, acompañada por Eduardo Fuentes, destacando que lo ocurrido quedó solo en un gran susto y que su familia se encuentra fuera de peligro.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad