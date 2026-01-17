Accidente de tránsito impidió que el esposo de María Luisa Godoy la acompañara en Olmué

Santiago

Un complejo momento personal vivió María Luisa Godoy durante el desarrollo del Festival del Huaso de Olmué 2026, luego de que su esposo, Ignacio Rivadeneira, sufriera un accidente automovilístico que le impidió acompañarla como estaba previsto.

Fue la propia conductora quien aclaró la situación durante las pausas de la transmisión en vivo, señalando que el hecho ocurrió en la carretera, cuando un bus que circulaba a alta velocidad provocó un choque por alcance que involucró a cinco vehículos, entre ellos el de su pareja.

Según relató, el impacto generó una situación de alta tensión, con activación de airbags y daños materiales, aunque afortunadamente no hubo consecuencias físicas graves para Rivadeneira. “Fue un tremendo accidente, pero gracias a Dios él está bien, no sufrió lesiones”, comentó la animadora ante el público.

Pese al susto, María Luisa Godoy continuó con normalidad su labor en el escenario de El Patagual, acompañada por Eduardo Fuentes, destacando que lo ocurrido quedó solo en un gran susto y que su familia se encuentra fuera de peligro.