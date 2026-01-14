Científicos logran “resucitar” enzimas de cannabis extintas hace millones de años

Un equipo de investigadores de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos ha logrado un avance científico sin precedentes al “resucitar” y caracterizar enzimas de cannabis que se extinguieron hace millones de años. Mediante una sofisticada técnica denominada Reconstrucción de Secuencias Ancestrales (ASR), los científicos pudieron recrear las proteínas responsables de sintetizar compuestos como el THC, CBD y CBC tal como existían en los ancestros de la planta, mucho antes de la aparición del ser humano.

El estudio, publicado en Plant Biotechnology Journal, se centró en las oxidociclasas de cannabinoides, enzimas que transforman el ácido cannabigerólico (CBGA) en los diversos compuestos bioactivos que le otorgan a la planta su potencial terapéutico. El hallazgo principal revela que, a diferencia de las enzimas actuales que son altamente especializadas, sus antepasados eran “promiscuos” o generalistas, capaces de producir múltiples tipos de cannabinoides de manera simultánea.

El hallazgo de la “enzima generalista”

De acuerdo al reporte de ScienceAlert, la investigación permitió identificar que la capacidad de metabolizar el CBGA surgió en un ancestro reciente del cannabis. Al reconstruir estas versiones antiguas, los científicos descubrieron que estas proteínas eran más flexibles y robustas que sus descendientes modernos. “Estas enzimas ancestrales son puntos de partida muy atractivos para nuevas aplicaciones en biotecnología e investigación farmacéutica”, destacaron los autores del estudio.

Un punto de especial interés para la medicina es el hallazgo relacionado con el cannabicromeno (CBC). Una de las enzimas resucitadas representa un “intermedio evolutivo” que destaca por su eficiencia en la producción de este compuesto en particular, lo que abre nuevas vías para su estudio clínico.

Revolucionando la producción de fármacos

Más allá de la curiosidad evolutiva, este hito científico tiene aplicaciones prácticas inmediatas. Los investigadores descubrieron que las enzimas ancestrales son más fáciles de producir en microorganismos, como las células de levadura, en comparación con las variedades modernas. Esto significa que podrían utilizarse para sintetizar cannabinoides de manera mucho más eficiente y económica para la industria médica.

Finalmente, el equipo utilizó ingeniería híbrida para identificar qué mutaciones de aminoácidos clave permitieron que la planta pasara de producir mezclas generales de compuestos a las variedades altamente especializadas que conocemos hoy. Este conocimiento no solo ayuda a comprender el pasado de la planta, sino que permite diseñar nuevas enzimas optimizadas para el desarrollo de medicamentos de próxima generación.