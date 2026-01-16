Por supuesta infidelidad: mujeres secuestran y golpean brutalmente a la presunta amante de una de sus parejas en España

Durante este miércoles, la Policía Nacional de España investigó un secuestro y una violenta agresión ocurridos en la capital, Madrid, luego de que una joven denunciara haber sido atacada tras ser acusada falsamente de una supuesta infidelidad, hecho que ella negó de manera reiterada.

De acuerdo con la denuncia, la víctima había recibido amenazas previas a través de la red social TikTok, enviadas por personas vinculadas al entorno de las agresoras. En esos mensajes se le acusaba de haber mantenido relaciones sexuales con el marido de una de ellas, situación que, según su relato, nunca ocurrió.

Los hechos se registraron el 8 de enero, cuando dos mujeres abordaron a la joven en el sector de Vallecas y la obligaron a subir al maletero de un vehículo. Posteriormente, fue trasladada hasta un departamento ubicado en El Ruedo de Moratalaz, donde fue desnudada y golpeada en reiteradas ocasiones, recibiendo puñetazos y patadas en la cabeza y el torso, además de ser empujada contra una puerta mientras era increpada.

Tras la agresión, la sacaron del inmueble en ropa interior y con una bata, con la intención de subirla nuevamente al automóvil. En ese momento, la joven logró escapar y pedir ayuda a un hombre que se encontraba en el lugar, lo que provocó la huida de las agresoras. Luego fue trasladada a su domicilio en Villa de Vallecas y atendida en un centro de salud por las lesiones.

La investigación permitió la detención de un hombre vinculado al entorno familiar de las agresoras, mientras que las dos mujeres fueron identificadas por la policía. La causa continúa en desarrollo para establecer responsabilidades penales.