;

Por supuesta infidelidad: mujeres secuestran y golpean brutalmente a la presunta amante de una de sus parejas en España

La víctima denunció que fue amenazada previamente en redes sociales y que el 8 de enero fue raptada en Madrid, trasladada a un inmueble y agredida por dos mujeres.

Cristóbal Álvarez

Captura

Captura

Durante este miércoles, la Policía Nacional de España investigó un secuestro y una violenta agresión ocurridos en la capital, Madrid, luego de que una joven denunciara haber sido atacada tras ser acusada falsamente de una supuesta infidelidad, hecho que ella negó de manera reiterada.

De acuerdo con la denuncia, la víctima había recibido amenazas previas a través de la red social TikTok, enviadas por personas vinculadas al entorno de las agresoras. En esos mensajes se le acusaba de haber mantenido relaciones sexuales con el marido de una de ellas, situación que, según su relato, nunca ocurrió.

Revisa también:

ADN

Los hechos se registraron el 8 de enero, cuando dos mujeres abordaron a la joven en el sector de Vallecas y la obligaron a subir al maletero de un vehículo. Posteriormente, fue trasladada hasta un departamento ubicado en El Ruedo de Moratalaz, donde fue desnudada y golpeada en reiteradas ocasiones, recibiendo puñetazos y patadas en la cabeza y el torso, además de ser empujada contra una puerta mientras era increpada.

Tras la agresión, la sacaron del inmueble en ropa interior y con una bata, con la intención de subirla nuevamente al automóvil. En ese momento, la joven logró escapar y pedir ayuda a un hombre que se encontraba en el lugar, lo que provocó la huida de las agresoras. Luego fue trasladada a su domicilio en Villa de Vallecas y atendida en un centro de salud por las lesiones.

La investigación permitió la detención de un hombre vinculado al entorno familiar de las agresoras, mientras que las dos mujeres fueron identificadas por la policía. La causa continúa en desarrollo para establecer responsabilidades penales.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad