Otro problema en el voleibol chileno: Club Linares denuncia “discriminación y arbitrariedad” en su contra / Instagram @clublinaresvoleibol

Un nuevo problema surgió en el voleibol chileno, que ya días atrás fue testigo de una denuncia por conductas discriminatorias contra una jugadora de Colo Colo en la Liga A1 femenina.

En este caso, se trata de una dura acusación realizada por Club Linares, cuyo plantel masculino se clasificó a las semifinales, donde este fin de semana enfrentarán a la Universidad de Concepción.

En un documento oficial, los sureños hicieron un reclamo ante la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD), acusando “discriminación y arbitrariedad” por parte de la Federación de Voleibol de Chile.

Uno de los elementos denunciados es la aplicación dispar de criterios, planteando que, invocando un cambio de domicilio, Estadio Español pudo fichar a Carlos Solar, pero a Club Linares se le rechazó sumar a Vicente Mardones apelando al mismo concepto.

También criticaron la expulsión por toda la Liga A1 de Rafael Fuentes, aludiendo a vicios de procedimiento y un error de tipificación, apuntando que el empujón que llevó a su sanción fue asimilado a una “agresión física de máxima gravedad”.

A eso se suman también otros reclamos, como el que se haya cuestionado la contratación del colombiano Jhon Murillo pese a haber tenido la autorización respectiva y el que se les haya obligado a reprogramar partidos.

Con todo lo anterior, se solicitó, ante la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo, una orden de no innovar para contar con Rafael Fuentes y Jhon Murillo, además de que se designe un fiscal ad hoc. En Club Linares tampoco descartaron paralizar el desarrollo de la Liga A1 de voleibol en caso de que no se atienda su reclamo.