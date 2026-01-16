;

Luto en la música nacional: Muere Osvaldo Díaz, voz emblemática de la Nueva Ola, a los 76 años

El músico, recordado por sus actuaciones en Sábado Gigante, perdió la vida recientemente según información de sus cercanos.

Pablo Castillo

Luto en la música nacional: Muere Osvaldo Díaz, voz emblemática de la Nueva Ola, a los 76 años

Este viernes 16 de enero se confirmó el fallecimiento del cantante chileno Osvaldo Díaz a los 76 años, según información entregada en las últimas horas por personas cercanas al artista a través de redes sociales.

Su muerte fue confirmada por amigos y conocidos, quienes publicaron mensajes de despedida. Entre ellos, Sebastián Ugarte, quien utilizó sus redes para referirse al deceso del músico. “Hoy ha partido un gran cantante chileno, Osvaldo Díaz, una de las voces más hermosas de la canción chilena. Nuestras condolencias a la familia”, escribió el médico y panelista de televisión.

Revisa también

ADN

Osvaldo formó parte de los movimientos de la Nueva Ola y el Canto Nuevo, además de ser recordado por sus actuaciones en el programa Sábado Gigante.

“Querido amigo Osvaldo Díaz, te llevas contigo esa voz maravillosa que te robó ese cruel cáncer a la laringe”, publicó un cercano en sus redes sociales.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad