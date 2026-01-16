Luto en la música nacional: Muere Osvaldo Díaz, voz emblemática de la Nueva Ola, a los 76 años

Este viernes 16 de enero se confirmó el fallecimiento del cantante chileno Osvaldo Díaz a los 76 años, según información entregada en las últimas horas por personas cercanas al artista a través de redes sociales.

Su muerte fue confirmada por amigos y conocidos, quienes publicaron mensajes de despedida. Entre ellos, Sebastián Ugarte, quien utilizó sus redes para referirse al deceso del músico. “Hoy ha partido un gran cantante chileno, Osvaldo Díaz, una de las voces más hermosas de la canción chilena. Nuestras condolencias a la familia”, escribió el médico y panelista de televisión.

Osvaldo formó parte de los movimientos de la Nueva Ola y el Canto Nuevo, además de ser recordado por sus actuaciones en el programa Sábado Gigante.

“Querido amigo Osvaldo Díaz, te llevas contigo esa voz maravillosa que te robó ese cruel cáncer a la laringe”, publicó un cercano en sus redes sociales.