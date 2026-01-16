“Hemos esperado 48 años, tres más son un suspiro”: canciller de Bolivia aborda posible restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile

El pasado jueves, el canciller Alberto van Klaveren se reunió con su par boliviano, Fernando Aramayo, para abordar el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Una semana antes, el jefe de la diplomacia boliviana aseguró que existía un “sí rotundo” por parte del gobierno del presidente Rodrigo Paz para avanzar en la normalización y eventual reanudación de los vínculos diplomáticos.

Sobre estos acercamientos, el canciller Fernando Aramayo conversó con La Tercera, donde abordó los desafíos en cuanto a la migración y su apreciación del gobierno entrante.

Respecto del objetivo de su visita a Chile, Aramayo descartó que el foco haya estado exclusivamente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas. En sus palabras, el viaje buscó “dar materialidad a un conjunto de acuerdos” en áreas como comercio, migración y energía.

Sobre su reunión con el canciller Alberto van Klaveren, el jefe de la diplomacia boliviana destacó que permitió tratar de manera actualizada distintas agendas y “poner en relieve algunos puntos desde la perspectiva de la Cancillería chilena que, cuando el presidente Kast nombre a su canciller, vamos a poner sobre la mesa”.

Sobre este punto, la autoridad boliviana señaló que el cambio de gobiernofue abordado con cautela y respeto, optando por mantener distancia durante el proceso.

“Chile está en un momento de cambio en la administración del gobierno y por eso también hemos sido muy respetuosos, incluso con declaraciones a medios de comunicación chilenos durante el período electoral”, afirmó.

Con la firma de un memorandum de entendimiento, Bolivia y Chile avanzan en la consolidación de su relación bilateral, priorizando la cooperación económica, turística y fronteriza.

Con la firma de un memorandum de entendimiento, Bolivia y Chile avanzan en la consolidación de su relación bilateral, priorizando la cooperación económica, turística y fronteriza.

En cuanto al eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas, Aramayo dijo retirarse “muy contento”, asegurando que percibió una voluntad que va más allá de las autoridades de turno.

“No es solo la voluntad de una persona, es la voluntad de un Estado”, sostuvo. Y agregó: “Restablecer relaciones diplomáticas mostraría que hemos podido actuar con madurez frente a la historia y dar respuesta a nuestros connacionales en la frontera, que a veces desde Santiago y desde La Paz no vivimos las problemáticas que enfrentan”.

El canciller también relativizó los plazos. A su juicio, no sería un fracaso que la reanudación de vínculos no se concrete este año, recalcando que se trata de un proceso que requiere legitimidad democrática.

“Hemos esperado 48 años; entonces, dos, tres años en una perspectiva de 50 años en nuestras propias vidas de quienes somos cincuentones, ya es un suspiro”, reflexionó.