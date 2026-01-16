Hasta 36 grados en Santiago: emiten alerta meteorológica por calor extremo / Juan Gonzalez

Este fin de semana, un nuevo evento de calor extremo se registrará en la zona central de Chile.

Según informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas podrían llegar hasta los 36 grados durante este fin de semana.

Ante este escenario, el organismo emitió una alerta meteorológica para dos regiones del país.

Emiten alerta meteorológica por calor extremo

La DMC detalló que esta alerta meteorológica regirá para las regiones Metropolitana y O’Higgins, la cual inició este viernes, y se extenderá hasta la tarde del sábado.

En la capital, se esperan hasta 35 grados para este viernes 16, mientras que para el sábado 17 las máximas alcanzarán hasta 36 grados.

Mientras que en O’Higgins, los termómetros marcarán 34 °C este viernes, mientras que para el sábado habrá 36 grados.