¿Habrá un nuevo modelo más barato de Switch 2? Nintendo filtra por error una pista clave

Se anticipa que podría tratarse de una edición más económica, como ya hizo la empresa japonesa con modelos anteriores.

Pablo Castillo

The new Nintendo Switch 2 handheld lies on a box. Photo: Oliver Berg/dpa (Photo by Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)

Photo: Oliver Berg/dpa (Photo by Oliver Berg/picture alliance via Getty Images)

¿Una versión más barata? Nuevas evidencias sugieren que Nintendo estaría planeando lanzar un nuevo modelo de Switch 2, el cual podría llegar este mismo año.

En reuniones con inversionistas, la compañía japonesa no ha revelado aún detalles del futuro de la consola. Sin embargo, tal como ha ocurrido con consolas anteriores, los fans esperan que se lancen revisiones con mejoras.

El usuario de Bluesky dootsky descubrió una pista que podría apuntar al inminente anuncio de una nueva versión de la Switch 2, filtrado por la misma Nintendo.

La pista consiste en un nuevo código de modelo en el portal de Nintendo que muestra íconos de consolas según el código de producto. Al introducir “HAC” en la URL, por ejemplo, aparece la imagen de la Switch original.

Esto hace que la existencia de un nuevo código de producto, OSM, resulte particularmente llamativa. En un hilo de ResetEra, se destacó que no se trata de un kit de desarrollo conocido de la consola, ya que todos esos utilizan variaciones del código de producto “BEE”.

Descubrimiento de código en el sitio del portal de Nintendo Account (Fuente de la imagen: cuenta de Bluesky)

Ante la falta de una explicación oficial, desde NintendoLife plantean que el código podría corresponder a una revisión de hardware de la Switch 2.

Como antecedente, la “Gran N” lanzó la versión Lite de la Switch en septiembre de 2019, dos años después del estreno del modelo original.

