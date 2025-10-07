Nintendo anticipa sus próximos lanzamientos y reconoce la importancia de Chile en su mercado

Este martes 7 de noviembre se realizó el Nintendo Holiday Media Tour 2025 en Chile, entregando adelantos exclusivos de todo lo que está por venir para la compañía.

Una de las grandes protagonista fue la Switch 2, la más reciente consola de la firma que ha tenido muy buenos resultados entre el público.

Además, se ofreció una exhibición única de dos próximos juegos que llegarán para la actual generación así como también para su antecesora.

El primero de ellos es Kirby Air Riders, exclusivo para la Switch 2 con fecha de lanzamiento para el 20 de noviembre de este 2025.

Se trata de un títulos de carreras con mucha acción al más fiel estilo de la franquicia. Asimismo, hay que destacar que es la secuela de Kirby Air Ride (2023).

El videojuego desarrollado por Masahiro Sakurai, Bandai Namco Studios y Sora Ltd. ofrecerá destacados vehículos, diferentes niveles, variadas modalidades y reconocidos personajes.

El otro gran título, presentado con bombos y platillos, fue Metroid Prime 4: Beyond, la más reciente entrega de la saga que promete seguir entregando horas de diversión y disparos.

Continuación directa de Metroid Prime 3: Corruption, este clásico de acción (decimoquinta entrega de la saga), ofrece una experiencia única y más envolvente con diversas características.

Una de las principales funciones es que, con la Switch 2, los jugadores podrán disfrutar con los Joy-Con en forma de mouse. Asimismo, hay que recordar que también llegará a Switch.

Chile, un mercado prioritario

Pilar Pueblita, gerente de Relaciones Públicas de Nintendo Latinoamérica, conversó con ADN.CL y se refirió a la importancia de nuestro país en el target de la compañía.

Lo primero a consignar es que “Latinoamérica es una prioridad de Nintendo” y, “dentro de la región, Chile es un mercado prioritario”.

Esto quedó evidenciado con el lanzamiento de la Switch 2, que está disponible en el país desde el primer día, vale decir, con su estreno mundial el 5 de junio.

Otro punto a destacar en esta línea es que lo juegos físicos han llegado con fuerza al mercado nacional. Asimismo, en cuanto al contenido nacional, Chile es uno de los seis países latinoamericanos con un Nintendo eShop.

Por otra parte, Pueblita destacó que desde la compañía están impulsado la iniciativa Nintendo Mall Tour Latinoamérica.

Con esto se busca acercar los nuevos productos y futuros títulos a la comunidad, con distintas demos y experiencias únicas.

La iniciativa considera seis países, entre ellos Chile, y 14 ciudades de Latinoamérica, siendo Santiago la elegida para nuestro territorio.