FUAS 2026: cuándo se conoce la selección oficial de alumnos con gratuidad y becas (y todas las fechas claves)

De un total de 508 mil personas que completaron el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) entre octubre y noviembre de 2025, 261 mil han sido preseleccionadas para estudiar con algún tipo de financiamiento estatal.

De esta manera, se les permitiría acceder a gratuidad y beneficios estudiantiles una vez matriculados en alguna institución de educación superior.

Tras una larga espera, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Ministerio de Educación publicó los resultados de preselección a los respectivos beneficios para el año académico 2026.

Con esto, los estudiantes pueden saber si cumplen con los requisitos para optar a gratuidad, becas y créditos del Estado.

Los números revelan una alta demanda de apoyo económico entre quienes ingresan a la educación superior. De los 261 mil preseleccionados, 227 mil ingresarán por primera vez a una institución de educación superior, mientras que cerca de 33 mil son estudiantes que provienen de alguna carrera o que registran matrícula durante 2025.​

Respecto a los estudiantes antiguos, 809 mil podrán mantener gratuidad, beca y/o Fondo Solidario para 2026. De estos, 703 mil podrán continuar con gratuidad, ya que cumplen con las respectivas condiciones de renovación.​

Sin embargo, cerca de 144 mil postulantes deberán realizar el proceso de Evaluación Socioeconómica en la institución en la que se matriculen.

Este procedimiento es necesario cuando la información entregada a través del FUAS requiere ser complementada con documentación adicional o cuando hay inconsistencias en los datos.​

Etapa informativa, no definitiva

Hay que tener en cuenta que la preselección es una etapa informativa. Aunque ya conocen si cumplen con los requisitos socioeconómicos y académicos, esto no garantiza la obtención de algún beneficio.

Para que el financiamiento sea efectivo, los estudiantes que se matriculen en una institución de educación superior verán los resultados definitivos se comunicarán el próximo 6 de marzo.​

¿Cómo revisar los resultados?

Los estudiantes que completaron el FUAS pueden verificar si cumplen con los requisitos socioeconómicos y académicos para acceder a gratuidad, becas y/o créditos ingresando directamente al sitio web oficial de la subsecretaría | AQUÍ.

Allí, simplemente con su RUT pueden revisar resultados.​

Próximos pasos

Una vez que se comprueba la preselección, el siguiente paso para las y los estudiantes es concretar su matrícula en una institución de educación superior que sea compatible con el beneficio al que fueron preseleccionados.

Las opciones varían según el tipo de apoyo:​

Gratuidad : Matricularse en una institución adscrita a este beneficio.

: Matricularse en una institución adscrita a este beneficio. Becas : Matricularse en una institución acreditada.

: Matricularse en una institución acreditada. Fondo Solidario: Inscribirse en una universidad del Consejo de Rectoras y Rectores (CRUCH) que ofrezca este crédito.

Quienes opten por el Crédito con Garantía Estatal (CAE) pueden consultar directamente en el sitio web de la Comisión Ingresa (AQUÍ).

Segunda oportunidad

Para aquellos que no completaron el FUAS en el primer período, el Ministerio de Educación abrirá una segunda ventana.

La nueva convocatoria estará disponible desde el 12 de febrero hasta el 12 de marzo. Los interesados deben ingresar a www.fuas.cl y completar el formulario correspondiente.​

Esta iniciativa busca asegurar que ningún estudiante potencial quede excluido del acceso a financiamiento estatal por cuestiones de plazos, ofreciendo una segunda oportunidad para que más jóvenes puedan acceder a gratuidad, becas y créditos, pudiendo costear sus estudios superiores en 2026.