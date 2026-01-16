;

Continúa formalización de hijos de Julia Chuñil: este viernes se conocen medidas cautelares para tres hijos de la fallecida

Durante la audiencia previa se cuestionó uno de los elementos más difundidos del relato.

Nelson Quiroz

Continúa formalización de hijos de Julia Chuñil: este viernes se conocen medidas cautelares para tres hijos de la fallecida

La audiencia de formalización por la desaparición y muerte de Julia Chuñil Catricura continuará este viernes en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, instancia clave en la que se definirán las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía contra los tres hijos de la víctima y un exyerno, imputados por delitos de alta gravedad.

En la jornada previa, el Ministerio Público expuso una serie de antecedentes que, a su juicio, debilitan el relato inicial que sostuvo públicamente la familia.

Uno de los puntos que concentró la atención fue el cuestionamiento a la existencia del perro “Cholito”, figura que se transformó en un símbolo de la búsqueda de la comunera mapuche y que incluso fue incorporada en expresiones artísticas y campañas de visibilización del caso.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, sostuvo ante el tribunal que la investigación no ha logrado acreditar la existencia del animal, asegurando que este elemento habría sido incorporado posteriormente para “reforzar el relato”.

Según explicó, el perro no aparece en las primeras diligencias ni en declaraciones iniciales, y su identificación se basaría en imágenes editadas y difundidas en redes sociales, sin respaldo en los antecedentes del expediente.

Durante la audiencia también se abordaron inconsistencias respecto de objetos que supuestamente portaba Julia Chuñil al momento de su desaparición, como un machete y un manojo de llaves. La Fiscalía indicó que las llaves estaban en poder de uno de los hijos, lo que, a su juicio, descarta la hipótesis de un extravío al interior del fundo donde se situó inicialmente el relato.

La formalización continuará este viernes desde las 09:00 horas, cuando el juez deberá resolver la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público para los tres hijos, imputados por parricidio, mientras que respecto del exyerno, acusado como encubridor de homicidio calificado, ya se decretó arresto domiciliario nocturno.

Mientras tanto, los imputados permanecen bajo custodia de Gendarmería en Valdivia, a la espera de una resolución que podría marcar un punto decisivo en una de las investigaciones más impactantes de los últimos meses en la Región de Los Ríos.

