Confirman regreso de Cristián Campos a las teleseries tras casi tres años fuera de pantalla

El actor reaparece luego de un prolongado silencio marcado por la denuncia que frenó su carrera televisiva.

Nelson Quiroz

Después de un prolongado periodo alejado de la pantalla, el actor Cristián Campos volverá a aparecer en una producción de ficción, marcando su retorno a la televisión tras casi tres años de ausencia.

Su reaparición se da luego de un complejo escenario personal y profesional que lo mantuvo fuera de proyectos audiovisuales durante un largo tiempo.

El intérprete no participaba en teleseries desde 2021, cuando fue parte de dos producciones emitidas ese año. Posteriormente, en 2023, tuvo una breve incursión en una serie histórica, lo que terminó siendo su última aparición televisiva antes de enfrentar una denuncia por abuso sexual presentada en su contra por Raffaella Di Girolamo, de la cual resultó sobreseído, acusación que él y su entorno han calificado reiteradamente como falsa.

Desde entonces, el actor ha sostenido que esta situación tuvo un impacto directo en su carrera, dejándolo sin trabajo en televisión y teatro. Su esposa, la también actriz María José Prieto, ha respaldado públicamente esa versión, asegurando que la denuncia significó un quiebre total en su desarrollo profesional.

Retorno a la TV abierta

Sin embargo, ese periodo de inactividad llegó a su fin. Durante los últimos días se confirmó que el actor ya concretó su regreso a la pantalla chica, con una participación acotada en una nueva ficción nocturna.

En concreto, se conoció que se trata de una producción de Mega, la cual lleva por título: Reunión de superados.

Según lo informado, su rol corresponde a un “bolo”, es decir, una aparición breve y específica dentro de la trama. Las grabaciones se realizaron en una sola jornada y su personaje estaría presente en tres capítulos.

Este retorno coincide además con recientes declaraciones de los hijos del actor, Pedro y Antonio Campos, quienes relataron públicamente una compleja conversación que sostuvieron con su padre tras conocer la denuncia presentada por su hermana. Ambos afirmaron que ese diálogo fue determinante para respaldar el testimonio de ella y que algunas frases del actor encendieron alertas durante ese encuentro familiar.

