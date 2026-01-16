Con Jaime Vadell y otras figuras: La Florida tendrá nueva edición del Festival de Teatro con entradas GRATIS

Entre el 28 de enero y el 1 de febrero de 2026, la comuna de La Florida volverá a posicionarse como un polo cultural clave con la realización de la 38ª edición del Festival “La Florida es Teatro”, uno de los encuentros de artes escénicas más antiguos y consolidados del país.

Organizado por la Municipalidad de La Florida y su Corporación Cultural, el evento ofrecerá una programación gratuita, descentralizada y de alto nivel artístico, pensada para acercar el teatro, la danza y la ópera a vecinos y vecinas de todas las edades.

Uno de los grandes hitos de esta versión será la participación del Premio Nacional de Artes Escénicas Jaime Vadell, quien encabezará una cartelera que también incluye a reconocidos nombres del teatro chileno como Loreto Valenzuela, Pepi Velasco, Fran Walker, Rodrigo Muñoz y Carolina Paulsen, con funciones centrales al aire libre en el Parque Balneario, cada noche a las 21:00 horas.

La programación principal contempla montajes emblemáticos del teatro nacional, entre ellos Marlene, Aquí me bajo yo, La Nona, Tres Marías y una Rosa y el cierre familiar con Recuérdame, el musical.

Pero el festival no se limita solo al teatro. Como parte de su apuesta artística, también se presentará la ópera buffa “Las Bodas de Fígaro”, de Mozart, con funciones en el Teatro Municipal de La Florida.

Además, “La Florida es Teatro 2026” incorporará una amplia oferta formativa gratuita, con talleres y charlas abiertas en áreas como técnica lírica, comedia, danza, coreografía y fotografía móvil, impartidas por artistas vinculados a la programación del evento.

La cultura también llegará a los barrios a través de intervenciones urbanas comunitarias, que incluyen cuentacuentos, teatro de pequeño formato, danza en parques y una gala folclórica.

En paralelo, el festival impulsará la participación ciudadana mediante el concurso “La Florida a un Click – Fotografía Móvil 2026”, que invita a retratar escenas cotidianas con mirada teatral, fortaleciendo la identidad local y la expresión artística comunitaria.

Las entradas serán completamente gratuitas y podrán retirarse entre el 19 y el 23 de enero en los siguientes puntos de la comuna: