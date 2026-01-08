¡Imperdible y gratis! Quilicura anuncia el festival de teatro más grande de Latinoamérica

Con entrada completamente gratuita y una cartelera de primer nivel, Quilicura se prepara para recibir una nueva versión del festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026, considerado el evento gratuito de artes escénicas más extenso de Chile y Latinoamérica.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, se desarrollará entre el 7 y el 31 de enero, llevando el teatro y las artes a distintos barrios de la comuna.

El festival contempla 32 obras, 42 funciones y 225 artistas en escena, con presentaciones en plazas, canchas, ferias libres y espacios culturales, en una apuesta por descentralizar el acceso a la cultura.

La programación reúne disciplinas como teatro, danza, circo, ópera, comedia y musicales, e incluye montajes destacados del circuito nacional, algunos reconocidos como “obra del año” en 2025.

Entre los títulos que podrá disfrutar el público se cuentan Tres Marías y una Rosa, Bodas de sangre, Noche de Reyes, La Sociedad de los poetas muertos, Nueva Zelanda y Perro Muerto.

La cartelera familiar suma producciones como Shrek el Musical, Estación Fantasía y Sueños de Circo, mientras que el humor estará a cargo de Stefan Kramer con su show Kramer en Concierto. También participarán reconocidos actores y actrices nacionales como Tamara Acosta, Álvaro Espinoza, Solange Lackington, Bastián Bodenhöfer y Ana Reeves, entre otros.

El evento cuenta con una inversión superior a los $500 millones,

financiada en un 100% con recursos municipales. “Es una apuesta por la dignidad cultural de nuestra comunidad. Creemos que el acceso a la cultura no puede depender del bolsillo de las familias”, destacó la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla.

Las funciones se realizarán en sectores como Cancha Colonia, Centro Cultural Municipal, Valle Lo Campino, Polideportivo Municipal, Cancha Santa Luisa, Villa Santa María, además de siete plazas, pasacalles y ópera en ferias libres.

La programación completa y horarios están disponibles en www.quilicurateatro.cl.