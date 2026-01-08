;

¡Imperdible y gratis! Quilicura anuncia el festival de teatro más grande de Latinoamérica

El festival Quilicura Teatro Juan Radrigán vuelve en enero con entrada liberada, grandes actores nacionales y funciones en plazas y barrios de la comuna.

Nelson Quiroz

Agencia UNO REFERENCIAL

Agencia UNO REFERENCIAL

Con entrada completamente gratuita y una cartelera de primer nivel, Quilicura se prepara para recibir una nueva versión del festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2026, considerado el evento gratuito de artes escénicas más extenso de Chile y Latinoamérica.

La iniciativa, organizada por la Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural, se desarrollará entre el 7 y el 31 de enero, llevando el teatro y las artes a distintos barrios de la comuna.

ADN

Quilicura

El festival contempla 32 obras, 42 funciones y 225 artistas en escena, con presentaciones en plazas, canchas, ferias libres y espacios culturales, en una apuesta por descentralizar el acceso a la cultura.

La programación reúne disciplinas como teatro, danza, circo, ópera, comedia y musicales, e incluye montajes destacados del circuito nacional, algunos reconocidos como “obra del año” en 2025.

Revisa también

ADN

Entre los títulos que podrá disfrutar el público se cuentan Tres Marías y una Rosa, Bodas de sangre, Noche de Reyes, La Sociedad de los poetas muertos, Nueva Zelanda y Perro Muerto.

La cartelera familiar suma producciones como Shrek el Musical, Estación Fantasía y Sueños de Circo, mientras que el humor estará a cargo de Stefan Kramer con su show Kramer en Concierto. También participarán reconocidos actores y actrices nacionales como Tamara Acosta, Álvaro Espinoza, Solange Lackington, Bastián Bodenhöfer y Ana Reeves, entre otros.

El evento cuenta con una inversión superior a los $500 millones,

financiada en un 100% con recursos municipales. “Es una apuesta por la dignidad cultural de nuestra comunidad. Creemos que el acceso a la cultura no puede depender del bolsillo de las familias”, destacó la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla.

Las funciones se realizarán en sectores como Cancha Colonia, Centro Cultural Municipal, Valle Lo Campino, Polideportivo Municipal, Cancha Santa Luisa, Villa Santa María, además de siete plazas, pasacalles y ópera en ferias libres.

La programación completa y horarios están disponibles en www.quilicurateatro.cl.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad