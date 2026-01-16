Alerta para seis regiones: Ola de calor extremo se extenderá hasta el lunes con temperaturas de hasta 37°
Conaf reporta 9 incendios en combate y focos críticos en la región de Ñuble, donde el fuego ya ha consumido más de 2.100 hectáreas.
Alerta de calor para seis regiones
La zona centro-sur de Chile enfrenta una de las olas de calor más intensas de la temporada, la cual se extendería al menos hasta el próximo lunes. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una alerta que abarca desde la Región Metropolitana hasta la de Los Ríos, con focos críticos en Valparaíso, donde los termómetros podrían superar los 37°C.
El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que, si bien se espera una leve atenuación hacia el domingo por el ingreso de aire húmedo en la costa, zonas como Maule, Ñuble y Biobío mantendrán temperaturas extremas a la sombra de hasta 36°C. Esta condición de “calor seco” ha elevado al máximo el riesgo de incendios forestales en la zona.
Emergencia forestal en Ñuble
La situación más compleja se vive actualmente en la comuna de Ránquil, Región del Ñuble. Según datos de Conaf, el incendio en esta zona ya ha devastado más de 2.100 hectáreas y ha destruido al menos 10 viviendas. A nivel nacional, existen 9 incendios en combate y otros 23 que han logrado ser controlados.
Ante la gravedad del escenario, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, confirmó el cierre preventivo de los parques Cordillera y Quebrada de Macul en la Región Metropolitana para este fin de semana, medida que podría replicarse en otras reservas del país.
Recomendaciones y prevención
Las autoridades han hecho un llamado urgente a la población para evitar cualquier actividad que genere chispas, incluyendo el uso de cigarrillos en caminos o la realización de fogatas y asados en zonas con vegetación. Para el cuidado personal, se recomienda:
- Hidratación constante y uso de ropa fresca.
- Evitar la exposición solar entre las 11:00 y las 17:00 horas.
- Primeros auxilios: En caso de golpe de calor, enfriar el cuerpo con agua helada y trasladar de urgencia a un centro asistencial.
