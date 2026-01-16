Alerta para seis regiones: Ola de calor extremo se extenderá hasta el lunes con temperaturas de hasta 37°

La zona centro-sur de Chile enfrenta una de las olas de calor más intensas de la temporada, la cual se extendería al menos hasta el próximo lunes. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido una alerta que abarca desde la Región Metropolitana hasta la de Los Ríos, con focos críticos en Valparaíso, donde los termómetros podrían superar los 37°C.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que, si bien se espera una leve atenuación hacia el domingo por el ingreso de aire húmedo en la costa, zonas como Maule, Ñuble y Biobío mantendrán temperaturas extremas a la sombra de hasta 36°C. Esta condición de “calor seco” ha elevado al máximo el riesgo de incendios forestales en la zona.

Emergencia forestal en Ñuble

La situación más compleja se vive actualmente en la comuna de Ránquil, Región del Ñuble. Según datos de Conaf, el incendio en esta zona ya ha devastado más de 2.100 hectáreas y ha destruido al menos 10 viviendas. A nivel nacional, existen 9 incendios en combate y otros 23 que han logrado ser controlados.

Ante la gravedad del escenario, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, confirmó el cierre preventivo de los parques Cordillera y Quebrada de Macul en la Región Metropolitana para este fin de semana, medida que podría replicarse en otras reservas del país.

Recomendaciones y prevención

Las autoridades han hecho un llamado urgente a la población para evitar cualquier actividad que genere chispas, incluyendo el uso de cigarrillos en caminos o la realización de fogatas y asados en zonas con vegetación. Para el cuidado personal, se recomienda: