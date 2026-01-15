A solo días del inicio de la temporada para la Universidad Católica, con la disputa de la Supercopa, Cruzados confirmó que su plantel para 2026 ya está completo, por lo que Daniel Garnero contará con varias jornadas de entrenamiento para llegar de la mejor forma al debut en la competencia.

Uno de los últimos futbolistas en ser presentado en la precordillera fue Juan Ignacio Díaz, defensor proveniente de O’Higgins, quien este jueves tuvo su presentación oficial ante los medios de comunicación.

“Es un club muy lindo, que me seducía desde que vine a Chile. Como objetivo este año es, en la Libertadores, llegar lo más alto posible. Este es un club que tiene que pelear todo lo que juegue. Estoy muy contento de llegar acá”, comenzó señalando el zaguero argentino.

Al ser consultado por la competencia que tendrá en la zona defensiva con Branco Ampuero, Daniel González y Tomás Asta-Buruaga, comentó: “Vine al club a competir, a hacerlo lo mejor posible. Creo que estoy preparado para lo que viene. Tengo que mejorar día a día; después decidirá el técnico si me pondrá o no. Yo siento que estoy preparado. Mi idea es llegar a mi máximo rendimiento”.

“Soy un defensor al que le gusta jugar cuando tiene la pelota y defender cuando no la tiene, algo que debe tener cualquier zaguero. Pero si hay algo que me gusta es tener la pelota y salir jugando”, agregó sobre sus cualidades en la cancha.

Además, respondió a la consulta sobre si cree que la UC tiene el mejor plantel del fútbol chileno: “Llegaron muchos chicos y de a poco nos vamos conociendo. No sé si decir el mejor, pero sí que el grupo va a dar todo. Ya conozco a varios que jugaban en el fútbol chileno y ojalá que en las competencias que nos quedan este año lo hagamos de la mejor manera”, cerró Díaz.