Falso “brujo” es detenido tras prometer que Malí ganaría la Copa Africana: estafó a hinchas por millones

El pasado fin de semana se disputaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, donde la selección de Mali soñaba con un histórico pase a semifinales, pero lamentablemente cayeron por la cuenta mínima contra Senegal.

Lo polémico de esta historia ocurre fuera del campo de juego. Es que un falso “brujo” de Malí, llamado Sinayogo Sinayoko, causó un verdadero escándalo luego de la eliminación de su selección.

El hombre, que se presentaba como “marabú” (brujos capaces de influir en la suerte mediante rituales), había prometido que la escuadra nacional ganaría la Copa Africana a cambio de donaciones online.

La recaudación, obtenida a través de redes sociales bajo la promesa de asegurar el título de “las Águilas”, incrementó el escándalo al confirmarse la temprana eliminación del equipo en el torneo. Luego de un par de horas se confirmó la detención del maliense bajo los cargos de estafa y charlatanismo.

La estafa de Sinayoko fue por un total de 22 millones de francos CFA, unos 34 millones de pesos chilenos aproximadamente. Un responsable del área de ciberdelincuencia explicó que “el charlatanismo está penado por la ley en Malí”.