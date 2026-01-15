;

Falso “brujo” es detenido tras prometer que Malí ganaría la Copa Africana: estafó a hinchas por millones

El hombre terminó preso luego de que la selección maliense quedara eliminada en cuartos de final.

Damián Riquelme

Falso “brujo” es detenido tras prometer que Malí ganaría la Copa Africana: estafó a hinchas por millones

El pasado fin de semana se disputaron los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, donde la selección de Mali soñaba con un histórico pase a semifinales, pero lamentablemente cayeron por la cuenta mínima contra Senegal.

Lo polémico de esta historia ocurre fuera del campo de juego. Es que un falso “brujo” de Malí, llamado Sinayogo Sinayoko, causó un verdadero escándalo luego de la eliminación de su selección.

El hombre, que se presentaba como “marabú” (brujos capaces de influir en la suerte mediante rituales), había prometido que la escuadra nacional ganaría la Copa Africana a cambio de donaciones online.

Revisa también:

ADN

La recaudación, obtenida a través de redes sociales bajo la promesa de asegurar el título de “las Águilas”, incrementó el escándalo al confirmarse la temprana eliminación del equipo en el torneo. Luego de un par de horas se confirmó la detención del maliense bajo los cargos de estafa y charlatanismo.

La estafa de Sinayoko fue por un total de 22 millones de francos CFA, unos 34 millones de pesos chilenos aproximadamente. Un responsable del área de ciberdelincuencia explicó que “el charlatanismo está penado por la ley en Malí”.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad