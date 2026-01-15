;

“Me puso un cuchillo en el cuello”: adulto mayor relata agresión previa a muerte de Julia Chuñil

La indagatoria sitúa un intento de robo amenazas con arma blanca y la intervención de la víctima, además de testimonios que describen hechos posteriores.

Martín Neut

Captura de Facebook

Captura de Facebook

La Fiscalía Regional de Los Ríos expuso nuevos antecedentes en la formalización por la muerte de Julia Chuñil, vinculados a un intento de robo ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2024.

El Ministerio Público sostiene que el hecho se produjo cuando la mujer intervino para defender a un adulto mayor de 90 años, quien fue amenazado con un arma blanca.

Revisa también:

ADN

En su declaración, el hombre relató que Javier Troncoso llegó hasta la vivienda “bien borracho” y que “me quería quitar la plata de mi pensión”. Al negarse, aseguró que el imputado “me puso un cuchillo puntiagudo con cacha de madera en mi cuello” mientras le decía “¿y si te mato?”.

El adulto mayor afirmó que Julia Chuñil intervino de inmediato: “En ese momento llegó Julia para defenderme, quien me abrazó”, relatando que Troncoso le advirtió a su madre: “No te metas o le va a pasar lo mismo a los dos”.

“La última vez que yo vi con vida a la señora Julia

Según su testimonio, “producto del forcejeo, el cuchillo se le cayó a Javier” y fue Julia quien “aprovechó de tomarlo y lanzarlo hacia el patio”.

Después de eso yo no quise salir más”, declaró el hombre, agregando que “ese momento fue la última vez que yo vi con vida a la señora Julia”. “Siempre quedé con la duda de qué le pudo haber pasado”, añadió, explicando que ella salió de la casa para botar el cuchillo y “yo nunca más la vi”.

En la audiencia también se expuso un testimonio reservado que confirmó que Troncoso discutió y peleó con el adulto mayor para quitarle su pensión y que, tras la desaparición de Julia Chuñil, sus hijos habrían quemado su ropa y difundido la versión de que se perdió en el cerro.

Con estos antecedentes, la Fiscalía formalizó a los tres hijos por parricidio y a Javier Troncoso por robo con violencia.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad