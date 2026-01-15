“Me puso un cuchillo en el cuello”: adulto mayor relata agresión previa a muerte de Julia Chuñil

La Fiscalía Regional de Los Ríos expuso nuevos antecedentes en la formalización por la muerte de Julia Chuñil, vinculados a un intento de robo ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2024.

El Ministerio Público sostiene que el hecho se produjo cuando la mujer intervino para defender a un adulto mayor de 90 años, quien fue amenazado con un arma blanca.

En su declaración, el hombre relató que Javier Troncoso llegó hasta la vivienda “bien borracho” y que “me quería quitar la plata de mi pensión”. Al negarse, aseguró que el imputado “me puso un cuchillo puntiagudo con cacha de madera en mi cuello” mientras le decía “¿y si te mato?”.

El adulto mayor afirmó que Julia Chuñil intervino de inmediato: “En ese momento llegó Julia para defenderme, quien me abrazó”, relatando que Troncoso le advirtió a su madre: “No te metas o le va a pasar lo mismo a los dos”.

“La última vez que yo vi con vida a la señora Julia ”

Según su testimonio, “producto del forcejeo, el cuchillo se le cayó a Javier” y fue Julia quien “aprovechó de tomarlo y lanzarlo hacia el patio”.

“Después de eso yo no quise salir más”, declaró el hombre, agregando que “ese momento fue la última vez que yo vi con vida a la señora Julia”. “Siempre quedé con la duda de qué le pudo haber pasado”, añadió, explicando que ella salió de la casa para botar el cuchillo y “yo nunca más la vi”.

En la audiencia también se expuso un testimonio reservado que confirmó que Troncoso discutió y peleó con el adulto mayor para quitarle su pensión y que, tras la desaparición de Julia Chuñil, sus hijos habrían quemado su ropa y difundido la versión de que se perdió en el cerro.

Con estos antecedentes, la Fiscalía formalizó a los tres hijos por parricidio y a Javier Troncoso por robo con violencia.