Por hasta 7 horas: anuncian corte de luz en seis comunas de Santiago para este jueves 15 de enero
La interrupción del suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar el servicio. Revisa acá todos los detalles.
Enel, la empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un corte de luz para este jueves 15 de enero en varias comunas de la capital.
La empresa detalló que la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.
En concreto, las comunas que se verán afectadas por el corte de luz son: Maipú, Pudahuel, Macul, Santiago, La Reina y Las Condes.
A continuación, las zonas y los horarios en que se producirá la interrupción del suministro:
- Maipú: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
