“Soy inocente”: hijo de Julia Chuñil se defiende antes de su formalización por la muerte de la dirigente mapuche

Durante este jueves, la Fiscalía avanzará en la imputación de cuatro personas detenidas por la muerte de Julia Chuñil, caso que durante casi dos meses fue investigado como una presunta desaparición y que ahora se encamina como un homicidio.

Los detenidos —tres hijos de la víctima y su exyerno— quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Los Lagos luego de un operativo encabezado por Carabineros, tras diligencias que llevaron al Ministerio Público a descartar la tesis de una salida voluntaria y confirmar que la mujer fue asesinada.

El miércoles se realizó el control de detención, instancia en la que el tribunal validó el procedimiento policial. Sin embargo, la formalización no se concretó ese día, luego de que la Fiscalía solicitara ampliar el plazo para preparar los cargos, lo que fue acogido por el juzgado.

En el ingreso al tribunal se vivieron momentos de tensión. Uno de los imputados, Javier Troncoso Chuñil, proclamó su inocencia en voz alta, gesto que habría sido replicado por su hermana. Desde el entorno familiar, además, se han difundido mensajes públicos negando cualquier participación en los hechos que se investigan.

Según lo adelantado por el Ministerio Público, la formalización contemplará delitos de alta gravedad, entre ellos parricidio y homicidio calificado, considerando circunstancias agravantes que podrían derivar en penas de presidio efectivo de larga duración, si se logra acreditar la responsabilidad penal de los imputados.