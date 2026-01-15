;

Detienen a segundo sospechoso del femicidio de Magdalena Burgos: vivía cerca del domicilio de la víctima

El nuevo detenido tiene 52 años y residía en el mismo predio donde fue hallada muerta la educadora de párvulos. La Fiscalía confirmó que existe un vínculo entre ambos imputados.

Cristóbal Álvarez

Durante este jueves, el Ministerio Público confirmó la detención de un segundo presunto implicado en el femicidio de Magdalena Burgos, educadora de párvulos de 40 años que fue encontrada muerta en su vivienda en Florida, región del Biobío.

Según detalló la Fiscalía, el nuevo detenido corresponde a un hombre de 52 años, quien mantiene domicilio en las inmediaciones de la casa de la víctima.

Este arresto se suma al concretado el miércoles, cuando un sujeto de 26 años fue detenido en la región de O’Higgins, mientras intentaba huir hacia Santiago y que también estaría involucrado en el crimen.

Al respecto, la fiscal de Concepción, Carla Hernández, precisó que, de acuerdo con los antecedentes reunidos hasta ahora, “no existe ninguna vinculación previa” entre la víctima y los imputados. Sin embargo, aclaró que sí hay un vínculo entre el primer detenido y el segundo sujeto, ya que este último habitaba un inmueble ubicado en el mismo predio donde se encontraba el domicilio de la educadora.

El hallazgo del cuerpo

El crimen quedó al descubierto la tarde del lunes 12 de enero, cuando Magdalena Burgos fue hallada sin vida en su vivienda. Fueron compañeras de trabajo quienes acudieron hasta el lugar tras no lograr contactarla, encontrándola fallecida al ingresar al inmueble.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, el trabajo en el sitio del suceso permitió establecer que la víctima presentaba diversos traumatismos craneoencefálicos, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

Las diligencias continúan en desarrollo para esclarecer la participación de ambos detenidos y determinar las responsabilidades penales en este caso que ha generado profunda conmoción en la comuna.

