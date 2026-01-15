Se escucharon ráfagas de disparos: violenta balacera en Maipú deja a un hombre herido / JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

Durante esta madrugada, un hombre resultó herido a bala tras un ataque registrado en la comuna de Maipú, en el sector poniente de la capital.

De acuerdo con los primeros antecedentes, vecinos del sector de las calles Claudio Arrau con La Sinfonía alertaron a Carabineros de Chile luego de escuchar múltiples disparos, algunos de ellos descritos como ráfagas.

Al llegar al lugar, personal policial encontró a un hombre de aproximadamente 45 años tendido en la vía pública con impactos balísticos.

La víctima fue trasladada hasta una clínica, donde se constató que mantiene lesiones de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital.

El contexto del ataque está siendo investigado y, de manera preliminar, no se descarta un posible ajuste de cuentas.