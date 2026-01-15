Se escucharon ráfagas de disparos: violenta balacera en Maipú deja a un hombre herido
La víctima, de 45 años, fue trasladada a una clínica con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital.
Durante esta madrugada, un hombre resultó herido a bala tras un ataque registrado en la comuna de Maipú, en el sector poniente de la capital.
De acuerdo con los primeros antecedentes, vecinos del sector de las calles Claudio Arrau con La Sinfonía alertaron a Carabineros de Chile luego de escuchar múltiples disparos, algunos de ellos descritos como ráfagas.
Revisa también:
Al llegar al lugar, personal policial encontró a un hombre de aproximadamente 45 años tendido en la vía pública con impactos balísticos.
La víctima fue trasladada hasta una clínica, donde se constató que mantiene lesiones de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital.
El contexto del ataque está siendo investigado y, de manera preliminar, no se descarta un posible ajuste de cuentas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.