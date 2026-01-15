;

Se escucharon ráfagas de disparos: violenta balacera en Maipú deja a un hombre herido

La víctima, de 45 años, fue trasladada a una clínica con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital.

Cristóbal Álvarez

Se escucharon ráfagas de disparos: violenta balacera en Maipú deja a un hombre herido

Se escucharon ráfagas de disparos: violenta balacera en Maipú deja a un hombre herido / JOSE FRANCISCO ZUÑIGA/AGENCIAUNO

Durante esta madrugada, un hombre resultó herido a bala tras un ataque registrado en la comuna de Maipú, en el sector poniente de la capital.

De acuerdo con los primeros antecedentes, vecinos del sector de las calles Claudio Arrau con La Sinfonía alertaron a Carabineros de Chile luego de escuchar múltiples disparos, algunos de ellos descritos como ráfagas.

Revisa también:

ADN

Al llegar al lugar, personal policial encontró a un hombre de aproximadamente 45 años tendido en la vía pública con impactos balísticos.

La víctima fue trasladada hasta una clínica, donde se constató que mantiene lesiones de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital.

El contexto del ataque está siendo investigado y, de manera preliminar, no se descarta un posible ajuste de cuentas.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad