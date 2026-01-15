;

Pablo Aránguiz barre con Miguel Ramírez tras sus dichos por el descenso de Unión Española: “Soldado que arranca...”

“Sálvate solo, la excusa agrava la falta”, escribió el volante en sus redes sociales luego de las polémicas declaraciones del DT.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras varios meses de silencio, Miguel Ramírez se refirió por primera vez al descenso de Unión Española, equipo al que dirigió durante la temporada 2025 entre los ciclos de José Luis Sierra y Gonzalo Villagra.

En diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el estratega nacional realizó duras críticas contra el plantel hispano y apuntó a una supuesta falta de compromiso durante su periodo en la banca. “Me cuestionaron que abandoné, pero yo sentí que el equipo me abandonó antes”, afirmó el DT.

A raíz de estas declaraciones, el volante y capitán del cuadro de Independencia, Pablo Aránguiz, se pronunció a través de sus redes sociales y replicó a los dichos del entrenador de 55 años con un fuerte mensaje.

“Cero códigos, cero autocrítica, asegurado. Sálvate solo. La excusa agrava la falta”, señaló el mediocampista a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Soldado que arranca sirve para otra guerra”, con una serie de emojis en respuesta a las palabras de Ramirez.

Cabe recordar que “Cheito” dirigió 17 partidos como técnico de Unión Española en 2025, con cuatro triunfos, dos empates y 10 derrotas. Eso, traducido en un 29% de rendimiento, derivó en el descenso del equipo a la Primera B. Si bien salió de la institución antes del cierre del Campeonato Nacional, el interinato de Gonzalo Villagra no fue suficiente para cambiar la historia.

