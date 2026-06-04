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VIDEO. Los Vásquez y María José Quintanilla presentan “No Te Vayas”: “Es parte del ADN de los chilenos”

El dúo y la cantante chilena lanzaron una canción que mezcla cumbia ranchera, pop cebolla y mariachi. Además, destacaron el gran momento que vive la música popular nacional.

Nelson Quiroz

La esperada colaboración entre Los Vásquez y María José Quintanilla ya es una realidad. Se trata de No Te Vayas, una canción que fusiona el pop cebolla, la cumbia ranchera y los sonidos del mariachi en una historia marcada por el amor, la nostalgia y el desamor.

Durante una entrevista en Ciudadano ADN, Ítalo y Enzo Vásquez junto a María José Quintanilla destacaron la emoción de concretar una colaboración que, según reconocieron, tanto ellos como sus seguidores venían esperando desde hace años.

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“Era un cruce que estaba ahí, dado. Había que ponerle fecha y qué bueno que lo logramos”, señaló Ítalo Vásquez. Por su parte, Quintanilla aseguró que la unión de ambos proyectos era algo natural: “Parte de la música de Los Vásquez se quedó en el ADN de los chilenos. Es parte del cancionero de muchas familias”.

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Los artistas coincidieron en que el éxito de este tipo de propuestas refleja el crecimiento y la consolidación de la música popular chilena en los grandes escenarios. En ese sentido, celebraron la masiva convocatoria que han conseguido sus espectáculos y el creciente reconocimiento de los artistas regionales.

“La música de región y con sabor a región se está tomando los grandes escenarios”, afirmó Enzo Vásquez, mientras que Quintanilla destacó que el público ha demostrado que sí valora la cultura y la música popular.

La conversación también abordó la situación del sector cultural ante los recortes presupuestarios. Los músicos defendieron la importancia de las artes para la identidad nacional y la salud mental de las personas.

“Nos dimos cuenta de que la gente sí quiere cultura, que la necesita y que es buena para la salud mental”, sostuvo Quintanilla. En la misma línea, Enzo Vásquez afirmó que, pese a las dificultades, los creadores seguirán adelante: “La cultura va a seguir, hay que darle con más fuerza”.

No Te Vayas ya está disponible en plataformas digitales, mientras que el videoclip oficial fue estrenado este miércoles. Además, María José Quintanilla recordó que este jueves se inicia la venta de entradas para una tercera fecha de su próxima serie de conciertos en el Movistar Arena.

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