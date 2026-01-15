La construcción de la futura Línea 7 del Metro de Santiago enfrenta su primer revés. Se trata de la salida de operación de la primera tuneladora utilizada en el país, “La Matucana”.

Según informó Ximena Schultz, gerenta de la División de Proyectos de Metro de Santiago, se resolvió poner término anticipado al contrato con TBM y Túnel SpA por “incumplimientos graves y reiterados”.

Desde Metro, afirmaron que la responsabilidad es de absoluta responsabilidad del contratista y será devuelta anticipadamente a China, su país de fabricación. Se estima que la falla podría significar un atraso máximo de siete meses.

Características

La tuneladora tiene una longitud de 110 metros, 17 menos que la Torre Entel, y es operada en turnos por equipos de 25 personas que fueron especialmente capacitadas.

Este tipo de maquinaria ha sido utilizada en la construcción de túneles de metro en distintas ciudades del mundo, entre ellas Barcelona, París, Londres, Quito y Lima.