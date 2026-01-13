“Mini mall” en el Metro de Santiago: esta estación tendrá un renovado espacio con áreas comerciales

El Metro de Santiago es uno de los transportes más utilizados por las personas en la Región Metropolitana.

Ahora, el transporte subterráneo incluirá una serie de modernizaciones como, por ejemplo, la incorporación de un nuevo espacio para el comercio.

¿Dónde será el nuevo espacio comercial de Metro?

Tras una consulta de ADN.cl, Metro informó que la Estación Universidad de Chile se someterá a profundas modernizaciones con el objetivo de transformar la experiencia de viaje.

El proyecto en dicha estación de Metro contempla espacios para realizar trámites, cafeterías y áreas comerciales “no invasivas, que aporten valor y servicios”, detallan.

Sumado a lo anterior, se incorporarán nuevos sistemas de iluminación, revestimientos modernos, señaléticas y la integración de elementos de seguridad como las puertas de andén en Línea 1.

“Esta transformación no ocurre de manera aislada. Forma parte de un megaproyecto de modernización a 10 años, que contempla intervenciones en estaciones, trenes, señalización, accesibilidad y recintos para trabajadores”, sostienen desde Metro.

El presidente de Metro, Guillermo Muñoz, explicó que “vamos a intervenir completamente la estación para convertirla en un espacio de encuentro, con servicios, comercio y áreas pensadas para el bienestar de las personas”.