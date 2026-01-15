;

Parricidio, homicidio y robo con violencia: este jueves formalizan a hijos y exyerno de Julia Chuñil

La instancia fue aplazada hasta esta jornada a solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para revisar los antecedentes de la carpeta investigativa.

Ruth Cárcamo

Fue en la madrugada de este miércoles cuando se detuvo a cuatro imputados por su presunta participación en la muerte de Julia Chuñil, quien desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

Se trata de los tres hijos de la dirigenta mapuche: Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además de su exyerno, respecto de quien se prohibió informar su nombre.

Durante la jornada de ayer, los imputados pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Los Lagos, instancia en la que se resolvió aplazar la formalización, la cual quedó reprogramada para este jueves a las 11:00 horas.

Parricidio, homicidio y robo con violencia

La decisión se adoptó luego de que el tribunal acogiera una solicitud de las defensas, que pidieron más tiempo para revisar íntegramente los antecedentes de la carpeta investigativa.

En la audiencia de hoy, la Fiscalía de Los Ríos imputará a los hijos de Julia Chuñil el delito de parricidio y a su exyerno el de homicidio calificado. Asimismo, los cuatro serán formalizados por el delito de robo con violencia en contra de un adulto mayor de 90 años.

