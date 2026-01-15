Fue una de las actrices más sensuales de los 90 y hoy, a sus 60 años, se sigue luciendo en bikini en redes sociales / Getty Images

Seguramente muchos la recordarán por haber paralizado las alfombras rojas de Hollywood en los años 90.

La británica Elizabeth Hurley no solo fue una de las actrices más sensuales de su generación, sino un verdadero ícono de la moda y el espectáculo.

Su nombre saltó a los titulares cuando era pareja de Hugh Grant. Sin embargo, no tardó en demostrar que su brillo era propio.

Resulta imposible olvidar su papel como la agente Vanessa Kensington en la saga de Austin Powers, o su interpretación más icónica: aquella versión irresistible y sofisticada del Diablo en la comedia Al diablo con el diablo con Brendan Fraser.

A pesar de que los años han pasado, para ella el reloj parece haberse detenido. Hoy, a sus 60, Hurley sigue llamando la atención en redes sociales. En Instagram, tiene más de 3,2 millones de seguidores y constantemente entrega actualizaciones sobre su vida.

En la esfera privada, desde 2025 mantiene una relación con el músico Billy Ray Cyrus, el padre de Miley Cyrus). En paralelo, su gran orgullo es su único hijo, Damian Hurley, fruto de su relación con el fallecido millonario Steve Bing.

Aunque no ha dejado de actuar, destacando su papel en la serie The Royals (2015-2018), hoy su presente laboral está ligado a su hijo. Hurley protagonizó hace poco el thriller Strictly Confidential (2024), dirigida justamente por Damian. Hasta ahora, no ha sido parte de ningún hit en taquilla.

Más allá de los rodajes, Actualmente, su enfoque principal es su empresa de trajes de baño, Elizabeth Hurley Beach, que gestiona desde hace casi dos décadas.

Elizabeth Hurley en la película "Al diablo con el diablo" (2000). / Getty Images Ampliar