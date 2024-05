Fue uno de los actores más queridos e icónicos de los años 90: hoy está confinado en una silla de ruedas tras un complejo episodio de salud

En la década de los noventa se encontraba en la cima de su estrellato, formando parte de los elencos más relevantes de Hollywood e inscribiendo su nombre en distintas películas.

Saltando a la fama en la cinta The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry es recordado hasta hoy por varios papeles que se siguen reproduciendo en la TV y el streaming.

Y en esa última lista sobre todo destacan sus roles como el payaso Pennywise en IT o Héctor en Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York, el trabajador del Hotel Plaza que pone en aprietos a Kevin McCallister.

Eso sí, el artista británico que actualmente tiene 78 años de edad atraviesa un complejo presente que ha limitado casi por completo sus apariciones en público y acotado su filmografía en gran medida.

¿Qué pasó con Tim Curry?

Resulta ser que en julio del año 2012 Tim Curry tuvo un complejo derrame cerebral que le cambió la vida para siempre.

De hecho, dicho episodio repentino lo dejó en una silla de ruedas, trajo consigo algunas dificultades en el habla y lo obligó a asistir a sesiones de fisioterapia.

De hecho, en un inicio el accidente se mantuvo en secreto por cerca de un año hasta que fue filtrado por The Daily Mail, un medio europeo.

Precisamente ese ha sido el principal impedimento para asumir nuevos trabajos similares a los previos. Es más, actualmente se ha visto limitado a labores de doblaje, con su característica voz.

Así la última vez que se le vio en pantalla fue en la película para TV del año 2016 The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again.

De todas formas este sigue compartiendo con sus seguidores más fieles a través de reuniones virtuales o derechamente como uno de los invitados destacados en convenciones de nicho en Estados Unidos.