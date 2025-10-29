La acusan de un supuesto fraude: Destapan grave demanda contra Li Fridman por venta de entradas para exclusivos conciertos

Una gravísima denuncia es la que destapó el medio The Clinic contra la conocida actriz de teleseries, Li Fridman.

Esto porque, según su web, la intérprete estaría enfrentando una demanda civil por presuntas irregularidades en la venta de entradas para conciertos, entre ellos el del cantautor Silvio Rodríguez.

“Li Fridman ofrecía entradas para distintos sectores del Movistar Arena: diamante, platinum e incluso boxes corporativos, usualmente administrados por marcas o empresas, que no se comercializan al público general. Para el concierto de Silvio Rodríguez, el valor de las entradas era el mismo que cobraba la ticketera oficial, y los pagos se realizaban directamente a sus cuentas personales. Algunos de sus compradores transfirieron hasta dos millones de pesos por varios boletos", reportaron.

Y agregaron que “durante los meses siguientes, y antes de que llegara la fecha del esperado concierto del cantautor cubano, las promesas se multiplicaron. Fridman comenzó a ofrecer tickets para otros eventos —incluso a precios más bajos que los del mercado—:Bad Bunny, Dua Lipa, Guns N’ Roses, Oasis y Eladio Carrión".

No hay entradas

Sin embargo, tras estos jugosos ofrecimientos, Li nunca entregó los tickets. Y eso generó la rabia de quienes habían confiado en su ofertón.

“Li me dijo ayer que tenía ocho entradas hasta el momento y que me las iba a mandar, pero hasta ahora no me ha enviado nada. Ya fue devolviendo varias porque definitivamente no existen”, dijo una de las afectadas en un chat.

Mientras, la actriz se excusó que la habían chocado, y que “no sé si logre gestionar lo de hoy”.

Frente a esto, las productoras contactadas por el mismo medio señalaron desconocer por completo estos ofrecimientos de tickets. Y la intérprete contestó que “no conseguía entradas ni realizaba ventas de forma directa. Un tercero informaba que existían cupos disponibles, y mi participación se limitó a conectar a personas interesadas con esa posibilidad... No eran cortesías ni reventas. Eran entradas oficiales que conseguía este tercero. Lo que hice fue ayudar a que fanáticos y fanáticas pudieran acceder a un espectáculo cuando ya no quedaban entradas”.