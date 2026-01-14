¿Vuelve la lluvia? Esta es la fecha clave para el retorno de las precipitaciones en la zona central de Chile

La estabilidad estival en la zona central, marcada por el intenso calor de enero, enfrentaría un quiebre inminente.

Los modelos meteorológicos sugieren un vuelco relevante en el comportamiento atmosférico incluso antes de que termine el mes de enero.

Según señaló Meteored, este fenómeno rompería con la tendencia seca predominante en los valles y podría traer de vuelta la lluvia a la zona central.

El sitio especializado señaló que la formación de una baja segregada sería el factor determinante.

Este sistema afectaría principalmente el tramo comprendido entre las regiones de Valparaíso y el Maule durante la última semana de enero, específicamente desde el día lunes 26.

En los sectores de cordillera y precordillera se proyecta la mayor actividad pluviométrica. La interacción atmosférica generaría nubes de gran verticalidad con eventual actividad eléctrica.

Por su parte, los valles transversales experimentarán un aumento de nubosidad y chubascos aislados. Este fenómeno interrumpiría la prolongada racha de cielos despejados en la zona.

Respecto a las temperaturas, los termómetros se mantendrían en rangos normales para la estación. Esto permitiría evitar las máximas extremas registradas durante la primera quincena.

“Algo más secas estarán las condiciones meteorológicas en la Región de Aysén, mientras que las abundantes lluvias tenderían a quedarse en la Región de Magallanes”, precisó el portal al mirar hacia el sur de Chile por la misma fecha.