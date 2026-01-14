Odecu solicita retiro de “espumantes para niños” y anuncia denuncias ante la Defensoría de la Niñez

La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) pidió el retiro preventivo de bebidas infantiles sin alcohol que se comercializan en envases similares a espumantes para adultos.

Además, el organismo anunció la presentación de denuncias ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Defensoría de la Niñez.

Según explicó la entidad, estos productos —promocionados como “espumantes para niños” o bebidas espumosas infantiles— reproducen de forma evidente la estética y los códigos visuales asociados al alcohol, como botellas de cuello largo, cápsulas tipo foil y referencias al brindis.

Desde Odecu advirtieron que esta presentación puede provocar confusión en celebraciones familiares, donde conviven bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aumentando un riesgo que califican como evitable para niños y niñas.

“El riesgo de confusión es real”

“Cuando en una misma celebración coexisten bebidas alcohólicas para adultos y bebidas infantiles con envases prácticamente idénticos, el riesgo de confusión es real. No se trata de un escenario hipotético, sino de situaciones cotidianas”, señaló el presidente de Odecu, Stefan Larenas Riobó.

La organización sostuvo que este tipo de productos pone en tensión el derecho a la seguridad en el consumo y a recibir información clara, además de contravenir el enfoque reforzado de protección de derechos de la niñez, que exige estándares especiales para bienes y publicidad dirigidos a menores de edad.

“No es razonable trasladar al ámbito infantil rituales y símbolos históricamente asociados al alcohol. Desde una mirada preventiva, este tipo de marketing constituye un factor de riesgo que debe abordarse con mayor responsabilidad”, agregó Larenas.

En ese contexto, Odecu solicitará al Sernac una fiscalización para evaluar la forma en que estos productos son comercializados, categorizados y publicitados. Paralelamente, realizará una presentación ante la Defensoría de la Niñez, con el objetivo de que se revise el caso desde una perspectiva de derechos.

Mientras se desarrollan estas evaluaciones, la organización llamó al retiro preventivo de los productos y, en caso de mantenerse su venta, pidió un rediseño de envases y estrategias comunicacionales, eliminando elementos propios de bebidas alcohólicas.