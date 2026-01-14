;

Cómo mantener joven el cerebro después de los 60: estos hábitos están respaldados por la ciencia

La salud cerebral puede cuidarse antes de que aparezcan los primeros síntomas de deterioro cognitivo.

Cuidar el cerebro es una inversión a largo plazo. Especialistas aseguran que los hábitos diarios influyen directamente en la salud cerebral, incluso mucho antes de que aparezcan problemas de memoria o concentración.

El neurólogo Bruce Mayerson, jefe de Neurología del Hospital St. Catherine of Siena y codirector de Neurociencias de Catholic Health, identificó 6 acciones sencillas que ayudan a mantener el cerebro saludable con el paso de los años.

1. Seguir una dieta mediterránea

Este tipo de alimentación prioriza frutas, verduras, legumbres, frutos secos, aceite de oliva y pescado. También limita ultraprocesados, azúcares, alcohol y carnes rojas. Según el especialista, este patrón ayuda a reducir la inflamación y protege la función cerebral.

2. Mantener una vida social activa y optimista

Un estudio de la Universidad de Florida mostró que el optimismo, el buen descanso y las relaciones sociales fuertes pueden retrasar el envejecimiento del cerebro.

3. Caminar todos los días

No es necesario entrenar de forma intensa. Caminar a paso rápido mejora el flujo sanguíneo cerebral, la memoria y reduce el riesgo de deterioro cognitivo.

4. Proteger la cabeza

El uso de casco al andar en bicicleta o scooter es clave. Golpes en la cabeza pueden provocar lesiones cerebrales graves, incluso a baja velocidad.

5. Mantener la mente activa

Leer noticias, informarse y conversar sobre la actualidad ayuda a estimular el cerebro. Los juegos mentales pueden ser útiles, pero no reemplazan un estilo de vida activo.

6. Dormir bien y no beber alcohol

El sueño profundo, especialmente el sueño REM, es fundamental para la memoria. El alcohol y los sedantes interfieren con un descanso reparador.

Los expertos coinciden en que pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden marcar una gran diferencia en la salud del cerebro, incluso después de los 60 años.

