Chile se mete entre los 8 mejores de la Kings League tras derrotar a Colombia: siguen invictos

Esta tarde Chile continuó demostrando su buen momento en la Kings League, tras derrotar a Colombia en la última fecha del Grupo A.

La selección nacional comenzó el encuentro marcando una amplia diferencia, adelantándose con tres goles en menos de 5 minutos, los cuales fueron obra de Matías Herrera, anotándose así un Hat-Trick.

No obstante, los “cafeteros” no se tardaron en descontar gracias a un gol de John Palacios. Luego, tras un error por parte del nacional Mathias Vidangossy, los colombianos anotaron su segundo gol del encuentro.

Posteriormente, en el formato 3v3, Colombia se puso por delante en el marcador por 5-3.

No obstante, los comandados por Arturo Vidal descontaron gracias a un gol de Vidangossy. En tanto, cuando el partido llegaba a su final, Juan Araya empató el compromiso para así forzar la definición a penales.

Allí, desde los doce pasos, Chile se hizo más fuerte, dejando eliminado a Colombia del campeonato y sellando su clasificación a los cuartos de final de la Kings League.