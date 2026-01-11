;

VIDEOS. Chile se mete entre los 8 mejores de la Kings League tras derrotar a Colombia: siguen invictos

Los dirigidos por Arturo Vidal sellaron su clasificación a los cuartos de final del torneo que se juega en Sao Paulo, Brasil.

Sebastián Escares

Chile se mete entre los 8 mejores de la Kings League tras derrotar a Colombia: siguen invictos

Esta tarde Chile continuó demostrando su buen momento en la Kings League, tras derrotar a Colombia en la última fecha del Grupo A.

La selección nacional comenzó el encuentro marcando una amplia diferencia, adelantándose con tres goles en menos de 5 minutos, los cuales fueron obra de Matías Herrera, anotándose así un Hat-Trick.

Revisa también:

ADN

No obstante, los “cafeteros” no se tardaron en descontar gracias a un gol de John Palacios. Luego, tras un error por parte del nacional Mathias Vidangossy, los colombianos anotaron su segundo gol del encuentro.

Posteriormente, en el formato 3v3, Colombia se puso por delante en el marcador por 5-3.

No obstante, los comandados por Arturo Vidal descontaron gracias a un gol de Vidangossy. En tanto, cuando el partido llegaba a su final, Juan Araya empató el compromiso para así forzar la definición a penales.

Allí, desde los doce pasos, Chile se hizo más fuerte, dejando eliminado a Colombia del campeonato y sellando su clasificación a los cuartos de final de la Kings League.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad