;

VIDEO. Abuela de 81 años se convierte en youtuber de Minecraft para salvarle la vida a su nieto con cáncer

Sue Jacquot abrió el canal Gramma Crackers y ya tiene más de 180 mil seguidores. Lo logró.

Pablo Castillo

Abuela de 81 años se convierte en youtuber de Minecraft para salvarle la vida a su nieto con cáncer

Una mujer de 81 años creó un canal de YouTube dedicado a Minecraft como una forma de recaudar fondos para el tratamiento médico de su nieto de 17 años, Jack Self, diagnosticado con cáncer en 2024. El 22 de octubre subió el primer video que dio el origen al fenómeno.

Sue Jacquot, residente de Phoenix, Arizona, creó el canal Gramma Crackers con el objetivo de cubrir parte de los costos asociados al tratamiento. En una entrevista para Local 12, señaló que decidió participar en la plataforma para mantener contacto con sus nietos.

Revisa también

ADN

El proyecto tuvo una rápida difusión. El primer video del canal superó las 580 mil visualizaciones y ya acumula más de 183 mil suscriptores. Paralelamente, a través de una campaña en GoFundMe, se recibieron aportes que oscilaron entre uno y cinco mil dólares, alcanzando una recaudación cercana a los 35 mil dólares.

Austin Self, familiar del joven, valoró el respaldo entregado por la comunidad vinculada a los videojuegos, la que además envió mensajes de apoyo a la familia. A la vez, Jack Self informó que se encuentra libre de cáncer.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad