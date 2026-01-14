Abuela de 81 años se convierte en youtuber de Minecraft para salvarle la vida a su nieto con cáncer

Una mujer de 81 años creó un canal de YouTube dedicado a Minecraft como una forma de recaudar fondos para el tratamiento médico de su nieto de 17 años, Jack Self, diagnosticado con cáncer en 2024. El 22 de octubre subió el primer video que dio el origen al fenómeno.

Sue Jacquot, residente de Phoenix, Arizona, creó el canal Gramma Crackers con el objetivo de cubrir parte de los costos asociados al tratamiento. En una entrevista para Local 12, señaló que decidió participar en la plataforma para mantener contacto con sus nietos.

El proyecto tuvo una rápida difusión. El primer video del canal superó las 580 mil visualizaciones y ya acumula más de 183 mil suscriptores. Paralelamente, a través de una campaña en GoFundMe, se recibieron aportes que oscilaron entre uno y cinco mil dólares, alcanzando una recaudación cercana a los 35 mil dólares.

Austin Self, familiar del joven, valoró el respaldo entregado por la comunidad vinculada a los videojuegos, la que además envió mensajes de apoyo a la familia. A la vez, Jack Self informó que se encuentra libre de cáncer.